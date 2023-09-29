«Барселона» запретила всем свои футболистам играть в популярную во всем мире игру: все из-за угрозы травм

Придется искать другие развлечения.

Падел - спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Она была придумана в Мексике и быстро стала популярной по всему миру. В падел-теннис играют на специальном закрытом корте, который окружен стеклянными или металлическими стенами.

По информации Тони Хуанмарти из Sport, теперь всем игрокам клуба запрещено играть в эту разновидность тенниса из-за частых травм, получаемых именно на корте.