«Барселона» запретила всем свои футболистам играть в популярную во всем мире игру: все из-за угрозы травм
Придется искать другие развлечения.
Падел - спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Она была придумана в Мексике и быстро стала популярной по всему миру. В падел-теннис играют на специальном закрытом корте, который окружен стеклянными или металлическими стенами.
По информации Тони Хуанмарти из Sport, теперь всем игрокам клуба запрещено играть в эту разновидность тенниса из-за частых травм, получаемых именно на корте.
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