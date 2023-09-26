Витор Роке – лидер среди игроков до 20 лет по количеству голов

Несмотря на серьезную травму, из-за которой Витор Роке выбыл из игры на ближайшие три трех месяца или более, он остается игроком до 20 лет, забившим наибольшее количество голов в 2023 году – в активе Роке 28 мячей.

Бывший вундеркинд Ла Масии Хави Симонс занимает второе место в списке с 27 голами в этом году.

Далее в списке идут звездный новичок «Реала» Джуд Беллингем и нападающий «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов евро Расмус Хойлунд.

Вот игроки до 20 лет, которые забили больше всего голов в 2023 году: