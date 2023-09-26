Лионелю Месси пришлось принять сложное решение перед переездом в США.

Летом Месси подписал контракт с командой МЛС «Интер Майами», совладельцем которой является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

На прошлой неделе Месси дал интервью аргентинскому комику Миге Гранадосу.

Гранадос рассказал, что Месси и его семье пришлось принять непростое решение и оставить своего мастифа Халка дома в Барселоне.

«Я спросил Лео, где этот бык, и он сказал мне: «Он в Барселоне, Халк там». Он немного стар. Поэтому нам пришлось оставить его в доме, в Барселоне», -цитирует Гранадоса Daily Mail.

В 2016 году Месси опубликовал фотографию малыша Халка в социальных сетях с подписью: «Новый член моей семьи. Спасибо, любимая, за этот прекрасный подарок».

Сообщается, что Месси сказал Гранадосу, что Халк близок к тому, чтобы его усыпили.