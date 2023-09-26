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Лионель Месси рассказал о непростом решении, которое ему пришлось принять при переходе в «Интер Майами»

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Лионелю Месси пришлось принять сложное решение перед переездом в США.

Летом Месси подписал контракт с командой МЛС «Интер Майами», совладельцем которой является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

На прошлой неделе Месси дал интервью аргентинскому комику Миге Гранадосу.

Гранадос рассказал, что Месси и его семье пришлось принять непростое решение и оставить своего мастифа Халка дома в Барселоне.

«Я спросил Лео, где этот бык, и он сказал мне: «Он в Барселоне, Халк там». Он немного стар. Поэтому нам пришлось оставить его в доме, в Барселоне», -цитирует Гранадоса Daily Mail.

В 2016 году Месси опубликовал фотографию малыша Халка в социальных сетях с подписью: «Новый член моей семьи. Спасибо, любимая, за этот прекрасный подарок».

Сообщается, что Месси сказал Гранадосу, что Халк близок к тому, чтобы его усыпили.

6 комментариев

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Hella black
Как же коротка жизнь у наших четверо ногих друзей ! Так сильно мы к ним привязываемся и так тяжело расстаёмся
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Александр Северный
на себе испытал каково это потерять четвероногого друга. 12 лет таксе было, рак груди. сам тряпкой глаза ей накрыл и держал пока укол делали.потом маму успокаивал, и сам плакал на взрыд.
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predMBAPPE
Ответ Hella black
Как же коротка жизнь у наших четверо ногих друзей ! Так сильно мы к ним привязываемся и так тяжело расстаёмся
Лучше короткая но 100%ная любовь и преданность чем вековая сплошная ложь и предательство
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Вячеслав Новиков
Ответ Александр Северный
на себе испытал каково это потерять четвероногого друга. 12 лет таксе было, рак груди. сам тряпкой глаза ей накрыл и держал пока укол делали.потом маму успокаивал, и сам плакал на взрыд.
Очень понимаю у меня кошка прожила 13 лет, мы с ней душа в душу, умерла на руках, тоже ныл навзрыд
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Hella black
Как же коротка жизнь у наших четверо ногих друзей ! Так сильно мы к ним привязываемся и так тяжело расстаёмся
Ну не знаю, моя дворняга уже лет 10 живёт, а то и больше и это по нашей человеческим годам, если для собаки наш год приравнивается к двум, то ему вообще за 20😁. и вообще тьфу-тьфу он не собирается копыта откидывать, чувствует себя бодрячком 😂
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