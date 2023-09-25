«Барселона» объявила полный состав команды на матч Ла Лиги против «Мальорки» (во вторник).

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Андер Астралага.

Защитники: Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Алехандро Бальде, Маркос Алонсо, Рональд Араухо.

Полузащитники: Ориоль Ромеу, Гави, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Фермин Лопес.

Форварды: Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес.

Педри и Френки де Йонг все еще недоступны – оба травмированы.