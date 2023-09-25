FC BARCELONA
Блог

Все еще без Педри. «Барса» объявила состав на игру с «Мальоркой»

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Педри Педри
Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

«Барселона» объявила полный состав команды на матч Ла Лиги против «Мальорки» (во вторник).

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Андер Астралага.

Защитники: Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Алехандро Бальде, Маркос Алонсо, Рональд Араухо.

Полузащитники: Ориоль Ромеу, Гави, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Фермин Лопес.

Форварды: Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес.

Педри и Френки де Йонг все еще недоступны – оба травмированы.

Five talking points from Barcelona 3-2 Celta Vigo - Barca Blaugranes

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Жаль конечно Френки , но что поделаешь . Ждём игру и конечно победу !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real Madrid 04
Без Де Йонга будет очень трудно…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий