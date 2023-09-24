Де Йонг прибыл на базу «Барсы» на костылях, названа дата возвращения футболиста на поле
Френки де Йонг прибыл на базу «Барселоны» «на костылях», сообщает надежный Алекс Пинтанель.
Голландцу очень сложно будет успеть восстановиться к класико 28 октября.
Ожидается, что де Йонг вернется 7 ноября, когда «Барса» на выезде сыграет с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.
26-летний футболист получил травму в первом тайме матча против «Сельты». Он оставался на поле некоторое время, прежде чем его заменил Гави.
Педри также не сможет помочь команде – по крайней мере, до середины октября.
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