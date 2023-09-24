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Де Йонг прибыл на базу «Барсы» на костылях, названа дата возвращения футболиста на поле

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Френки де Йонг прибыл на базу «Барселоны» «на костылях», сообщает надежный Алекс Пинтанель.

Голландцу очень сложно будет успеть восстановиться к класико 28 октября.

 

Ожидается, что де Йонг вернется 7 ноября, когда «Барса» на выезде сыграет с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.

 

26-летний футболист получил травму в первом тайме матча против «Сельты». Он оставался на поле некоторое время, прежде чем его заменил Гави.

 

Педри также не сможет помочь команде – по крайней мере, до середины октября.

 

1 комментарий

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Hella black
Что произошло,того уже не изменить. Теперь главное не форсировать,полноценное восстановление самое главное.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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