Френки де Йонг прибыл на базу «Барселоны» «на костылях», сообщает надежный Алекс Пинтанель.

Голландцу очень сложно будет успеть восстановиться к класико 28 октября.

Ожидается, что де Йонг вернется 7 ноября, когда «Барса» на выезде сыграет с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.

26-летний футболист получил травму в первом тайме матча против «Сельты». Он оставался на поле некоторое время, прежде чем его заменил Гави.

Педри также не сможет помочь команде – по крайней мере, до середины октября.