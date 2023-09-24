9 комментариев

Хави еще долго не увидит Педри и Де Йонга – как выглядит сильнейший состав «Барсы» без них?
По крайней мере, до середины октября «Барселона» останемся без Педри и Френки де Йонга. Вот как выглядит сильнейший состав «Барсы» без двух важных полузащитников:
Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кунде, Бальде; Ромеу, Гави; Рафинья, Гюндоган, Феликс; Левандовски.
Гави, как ожидается, займет место де Йонга рядом с Ориолем Ромеу. Рафинья должен занять место справа, так как Ферран Торрес и Ламин Ямаль в последнее время лучше играют после выхода на замену.
Какие изменения внесли бы в состав?
В быстрых переходных фазах такой вариант создаёт проблемы на флангах: Канселу в опорке, Бальде высоко.
Ямин и ферран пока слабее Рафиньи, Иньиго и Роберто слабее дефов в старте,