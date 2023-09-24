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Хави еще долго не увидит Педри и Де Йонга – как выглядит сильнейший состав «Барсы» без них?

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По крайней мере, до середины октября «Барселона» останемся без Педри и Френки де Йонга. Вот как выглядит сильнейший состав «Барсы» без двух важных полузащитников:

Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кунде, Бальде; Ромеу, Гави; Рафинья, Гюндоган, Феликс; Левандовски.

Гави, как ожидается, займет место де Йонга рядом с Ориолем Ромеу. Рафинья должен занять место справа, так как Ферран Торрес и Ламин Ямаль в последнее время лучше играют после выхода на замену.

Какие изменения внесли бы в состав?

9 комментариев

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TravenS
Фермина можно выпустить, тот не хуже Ямала
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gtj42s2xnw
Канселу вчера в опорке был во втором тайме, уверена во время матчей Хави будет использовать этот вариант. Правда с огнем играют. Вчера столько дырок было в защите, была бы Сельта немного хладнокровной забила бы штук 5.
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Ya Tolik
Ответ gtj42s2xnw
Канселу вчера в опорке был во втором тайме, уверена во время матчей Хави будет использовать этот вариант. Правда с огнем играют. Вчера столько дырок было в защите, была бы Сельта немного хладнокровной забила бы штук 5.
Хави использует Канселу также, как в МС: в защите играет справа, при владении опорником.
В быстрых переходных фазах такой вариант создаёт проблемы на флангах: Канселу в опорке, Бальде высоко.
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cektor
нормальный состав
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Ya Tolik
Вопроса по сути и не стоит. На картинке полностью основной состав.
Ямин и ферран пока слабее Рафиньи, Иньиго и Роберто слабее дефов в старте,
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kidur
Именно эти двое-- Френки и Педри-- являются теми, кто вносит смысл и стройность в общую, часто расхлябанную, систему игры клуба, а также не дают ему опуститься до уровня середняка...
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Итачи Учиха
Все защитники в строю. Есть шанс увидеть и Кристенсена в опорной зоне в матчах с сильными противниками. Тогда Бальде и Канселу смогу выше играть.
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Максим Смирнов
Педри это такой же переломанный хрусталь, как и Араухо. Да, оба талантливы, но их по-любому нужно куда-то продавать, они очень часто и надолго ломаются, клуб теряет и в деньгах, и в мощи. Педри такой же хиляк, как был Рики Пуч -- учитывая склонность к травмам, если он не наберёт мышечную массу и не укрепит ноги упражнениями, его будут и дальше сминать как бумажного, он продолжит месяцами пребывать в лазарете.
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