9 комментариев

По крайней мере, до середины октября «Барселона» останемся без Педри и Френки де Йонга. Вот как выглядит сильнейший состав «Барсы» без двух важных полузащитников:

Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кунде, Бальде; Ромеу, Гави; Рафинья, Гюндоган, Феликс; Левандовски.

Гави, как ожидается, займет место де Йонга рядом с Ориолем Ромеу. Рафинья должен занять место справа, так как Ферран Торрес и Ламин Ямаль в последнее время лучше играют после выхода на замену.

Какие изменения внесли бы в состав?