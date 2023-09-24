Роберт Левандовски – один из главных героев камбэка «Барселоны» в матче с «Севильей» (3:2). Поляк оформил дубль, забив на 81-й и 85-й минутах. Примечательно, что после второго мяча Роберт активно жестикулировал партнерам поторапливаться.

Итог – через 4 минуты «Барса» забила третий гол благодаря Жоау Канселу.

Роберт повел себя как настоящий лидер. Похоже, молодой команде Хави не обойтись без такого форварда.