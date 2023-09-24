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Гениальный Левандовски – его показательный жест после дубля говорит о том, какой он лидер

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Роберт Левандовски – один из главных героев камбэка «Барселоны» в матче с «Севильей» (3:2). Поляк оформил дубль, забив на 81-й и 85-й минутах. Примечательно, что после второго мяча Роберт активно жестикулировал партнерам поторапливаться.

Итог – через 4 минуты «Барса» забила третий гол благодаря Жоау Канселу.

Роберт повел себя как настоящий лидер. Похоже, молодой команде Хави не обойтись без такого форварда.

3 комментария

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Merdan Jumayew
Не Севилья а сельта исправьте ошибку.
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scorpis3
автор текста даже не в курсе что это была Сельта!!! или это про другой матч? а так Барселона плохо играла и только в конце что то показала!!! с такой игрой ну опять вылет будет!!!
+2
-1
+1
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Однажды в Космосе
🦁 Левандовски 💪
+1
0
+1
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