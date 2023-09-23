Легенда каталонцев.

Харри Кейн неожиданно заявил, что с детства боготворит Серджи Бускетса, и назвал его одним из величайших игроков в истории.

В истории каталонской команды было множество великолепных талантов: от звездного Лионеля Месси до таких мастеров полузащиты, как Хави и Иньеста. Однако ни один из них не восхищал лучшего бомбардира сборной Англии, чем опорник Серджи. В разговоре с испанским изданием Marca он назвал хавбека своим любимым испанским игроком:

«В юности мне нравилось, как играл Серхио Бускетс, он нравится мне и по сей день. Он невероятен тем, как он играет, как он двигается. Я беру с него пример, как выступать на этой или подобных позициях. Для меня он один из величайших полузащитников в истории.

Я всегда очень ценил его и тот факт, что он был в тени других товарищей по команде, как Месси, Неймар, Хави или Иньеста».

Удивительно, что Кейн не назвал своим кумиром не форварда, а игрока полузащиты, но в случае Бускетса это на 100% оправдано. Серджи творил настоящую магию на протяжении пятнадцати лет в «Барсе», и продолжает выступать на высочайшем уровне в «Интер Майами»