Лео Месси – большой фанат тату. Первую аргентинец набил еще в 2010-м, тогда он захотел, чтобы лицо мамы всегда было на его спине. К 2023-му Лео накопил 18 татуировок, и в последнем интервью рассказал об одной их самых важных – об эмблеме «Барселоны».

«Моя татуировка с «Барсой»? Слушай, я сделал эту татуировку, чтобы показать свою любовь к клубу, который сделал меня тем, кто я есть», – объяснил Месси.