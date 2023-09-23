FC BARCELONA
Блог

Одна из главных тату Месси – эмблема «Барсы». Лео рассказал, как много она для него значит

МЛС МЛС
Ла Лига Ла Лига
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Лео Месси – большой фанат тату. Первую аргентинец набил еще в 2010-м, тогда он захотел, чтобы лицо мамы всегда было на его спине. К 2023-му Лео накопил 18 татуировок, и в последнем интервью рассказал об одной их самых важных – об эмблеме «Барселоны».

«Моя татуировка с «Барсой»? Слушай, я сделал эту татуировку, чтобы показать свою любовь к клубу, который сделал меня тем, кто я есть», – объяснил Месси.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Также у него тату Роналду есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий