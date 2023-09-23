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Иньеста ответил на вопрос о несправедливости «Золотого мяча»-2010. Андрес добился успеха везде, но выиграл Месси

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На вопрос, было ли несправедливым голосование на «Золотой мяч» в 2010 году, экс-икона полузащиты «Барселоны» Андрес Иньеста ответил: «Нет. Я никогда не чувствовал, что это было несправедливо. Я был счастлив, что меня номинировали. Очень приятно оказаться в одном списке с лучшими.

Если вы спросите меня, хотел бы я выиграть «Золотой мяч», я отвечу: «Да». Но футбол не был несправедлив ко мне и моим наградам. Я очень доволен своей карьерой и всем, что произошло. Для меня быть игроком «Барсы» – это самый большой трофей».

Классический Иньеста – честный и скромный.

За время на «Камп Ноу» полузащитник забил 57 голов и отдал 136 результативных передач в 674 матчах за клуб. Он является вторым самым титулованным игроком «Барсы», на его счету 32 чемпионских титула.

В составе национальной сборной он выиграл два титула, став чемпионом мира (в 2010 году) и чемпионом Европы (2008, 2012). В 39 лет Андрес еще играет: в первых четырех матчах за сборную ОАЭ «Эмирейтс» он отметился двумя голами.

LaLiga - Barcelona: 2010, the year when the Ballon d'Or was robbed | MARCA in English

10 комментариев

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barca1899messi
видимо что-то с математикой плохо выиграл два титула дважды чемпион Европы и чемпион мира по-моему это называется три титула
+10
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Robert Fitzooth
Левандовски: У меня украли ЗМ
Сестра Криро: у брата украли ЗМ
выигравший абсолютно всё, легенда, маэстро, лучший полузащитник и замечательный человек. Я не считаю что не получил ЗМ несправедливо. Вместо Иньесты вон Модрич получил.
+7
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+6
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ljolik888
Легенда и один из лучших футболистов за всю историю на своей позиции . Здоровья , ждём возвращения в Барселону на какуюнибудь должность .
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Семён Жуйло
Довольно смешно считать "Золотой Мяч" признаком справедливости. Спортивная составляющая этого приза уже больше двадцати лет уменьшается, уступая место составляющей медийной. Кто больше и чаще упоминался в связи с разными "успехами" и "рекордами", у того большое преимущество. Это не ново. Больше ста лет назад борцы выступали в цирках, и " чемпионов мира" было пруд пруди. Но раз в несколько лет серьёзные борцы собирались в Гамбурге и без публики и прессы выясняли между собой, кто на самом деле самый лучший. Отсюда пошло выражение " по гамбургскому счёту". Иньеста может не беспокоится. По гамбургскому счету он - настоящий чемпион. И не важно, чем услаждает себя неразборчивая публика.
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Fridman 2315
Ответ Howard Wolowitz
Ну вообще этот вопрос Снейдеру надо было задать.
С чего Снейдер, Иньеста был лучше!!!!
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Howard Wolowitz
Ну вообще этот вопрос Снейдеру надо было задать.
+7
-5
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Domian
Ответ Howard Wolowitz
Ну вообще этот вопрос Снейдеру надо было задать.
На каком из турниров Снейдер был признан лучшим?
Все мвп в Интере, Серии А и ЛЧ взял Милито.
Совершенно не понятно откуда у психдиспансера мантра про Снейдера, игрока которого ни в Серии А, ни в Интере, ни в ЛЧ, ни на ЧМ не признали лучшим.
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Игорь Климов
Респект Иньесте за адекватный ответ, легенда мирового футбола!
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MyGerodot
Когда говорим с друзьями о Барсе, то имя Иньесты, память о его игре всплывают постоянно. Он незабываем.
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AnMe
Никто из фанатов бы не обиделся и адекватно бы отнесся, если бы ему вручили 👍🏼 маэстро в футболе и достойный человек. Заслужил не меньше остальных.
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