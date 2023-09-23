10 комментариев

На вопрос, было ли несправедливым голосование на «Золотой мяч» в 2010 году, экс-икона полузащиты «Барселоны» Андрес Иньеста ответил: «Нет. Я никогда не чувствовал, что это было несправедливо. Я был счастлив, что меня номинировали. Очень приятно оказаться в одном списке с лучшими.

Если вы спросите меня, хотел бы я выиграть «Золотой мяч», я отвечу: «Да». Но футбол не был несправедлив ко мне и моим наградам. Я очень доволен своей карьерой и всем, что произошло. Для меня быть игроком «Барсы» – это самый большой трофей».

Классический Иньеста – честный и скромный.

За время на «Камп Ноу» полузащитник забил 57 голов и отдал 136 результативных передач в 674 матчах за клуб. Он является вторым самым титулованным игроком «Барсы», на его счету 32 чемпионских титула.

В составе национальной сборной он выиграл два титула, став чемпионом мира (в 2010 году) и чемпионом Европы (2008, 2012). В 39 лет Андрес еще играет: в первых четырех матчах за сборную ОАЭ «Эмирейтс» он отметился двумя голами.