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Стало известно, сколько пропустит Роке из-за травмы

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Витору Роке пришлось покинуть поле в игре против «Интернасьоналя» всего через десять минут после начала.

Подкат на игроке выглядел довольно неприятно.

18-летнему игроку еще предстоит пройти полное обследование, но репортеры утверждают, что перелома нет, что, безусловно, является хорошей новостью.

Ожидается, что Витор пропустит до восьми недель, до конца ноября.

Этим летом «Барселона» подписала Роке и отдала его в аренду бразильской команде. Ожидается, что нападающий прибудет в Испанию в 2024 году, когда они смогут его зарегистрировать.

В этом году игрок забил впечатляющие 20 голов и сделал 8 результативных передач в 42 играх за клуб.

 

1 комментарий

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Sadullo
Рокки балбоа скорейшего выздоровления
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