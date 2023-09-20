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«Так отбирают мяч в «Барсе». Фанат «Реала» подшутил над странным поступком Бальде – он поставил подножку 4-летнему племяннику

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В четверг Алехандро Бальде официально подписал соглашение о продлении контракта с «Барселоной». Теперь защитник связан с клубом до июня 2028 года.

Клуб организовал торжественную церемонию, на которой присутствовала вся семья защитника – даже бабушка Бальде Алехандрина, проделавшая путь в 7000 км из Доминиканской Республики.

В какой-то момент во время церемонии Бальде взял за руку своего четырехлетнего племянника Лиама и предложил ему поиграть с мячом. Однако, когда мальчик побежал к мячу, Бальде поставил ему подножку.

Мнения фанатов мадридского «Реала»:

«Так отбирают мяч в «Барселоне».

«Бальде очень хорошо проявил себя в прошлом сезоне и отлично начал этот, но подножка племяннику выглядит странным поступком».

«Я бы очень хотел, чтобы Бальде играл за «Реал Мадрид», но, пожалуйста, без таких отборов в игре».

«FIFA, обратите внимание на его игру в защите и переделайте его карточку».

3 комментария

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Bolvan
Ответ Маратбек Абакиров
шась бы слушать мнение фанатов Реала, по поводу игрока БАрселоны...
Фанаты Реала слушают же в каждом новом посте о Сливочных ригоберка
+8
-2
+6
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