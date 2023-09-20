FC BARCELONA
Блог

«Барселона» станет заложником формы Феликса. В конце сезона «Атлетико» может устроит аукцион

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Жоау Феликс Жоау Феликс
Атлетико Атлетико
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

У игрока аренда без права выкупа.

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс, который играет в каталонском клубе в рамках арендного соглашения с «Атлетико», мощно начал карьеру в любимом клубе. В последних двух матчах − против «Бетиса» и «Антверпена» − португалец забил трижды и отдал одну голевую передачу.

Как считает журналист Diario AS Хави Мигель, в конце сезона у «Барселоны» могут быть проблемы: если он продолжит играть на таком уровне, то его стоимость следующим летом может составить около 100 млн евро.

«Барселона» точно будет не в состоянии заплатить такую сумму «Атлетико». Поскольку в арендном соглашении нет права или обязательства выкупа, очевидно, что «матрасники» продадут своего игрока тому, кто даст наибольшую цену.

Таким образом, каталонский клуб может сделать самому себе медвежью услугу, натренировав игрока для кого-то другого.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fridman 2315
Тут всë от Феликса будет зависеть.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Синельщиков
спасибо, Кэп!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Думаю Барселона сможет купить его в районе 50+10 млн €, то есть по его нынешней цене в ТМ, ибо и Гризманна Барса отдала всего за 40 млн (20 + 10 + 10 за каждый год аренды)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ничего нового. Барса рассчитывала именно на то, что Феликс заиграет. Так получается, что к этой ситуации была готова с самого начала…. но думаю бессмысленно сейчас говорить об этом…. посмотрим как сезон пройдёт….. Пока Феликс сыграл менее двух с половиной матча против слабых соперников и был хорош. Будем надеется, что и с сильными соперниками он сыграет хорошо…..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Your Friend
будут брать в аренду каждый год, все ок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий