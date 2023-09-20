У игрока аренда без права выкупа.

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс, который играет в каталонском клубе в рамках арендного соглашения с «Атлетико», мощно начал карьеру в любимом клубе. В последних двух матчах − против «Бетиса» и «Антверпена» − португалец забил трижды и отдал одну голевую передачу.

Как считает журналист Diario AS Хави Мигель, в конце сезона у «Барселоны» могут быть проблемы: если он продолжит играть на таком уровне, то его стоимость следующим летом может составить около 100 млн евро.

«Барселона» точно будет не в состоянии заплатить такую сумму «Атлетико». Поскольку в арендном соглашении нет права или обязательства выкупа, очевидно, что «матрасники» продадут своего игрока тому, кто даст наибольшую цену.

Таким образом, каталонский клуб может сделать самому себе медвежью услугу, натренировав игрока для кого-то другого.