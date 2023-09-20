🧬 «Носитель ДНК «Барсы». Фанаты восхищены игрой Френки де Йонга в матче с «Антверпеном»
«Барселона» идеально стартовала в Лиге чемпионов 2023/24, всухую разгромив бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0.
Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Гави - авторы голов «Барсы», но некоторые игроки, которые не отличились в протоколе, также достойны упоминания.
Френки де Йонг - один из них. Голландец великолепно контролировал мяч и диктовал темп игры.
Фанаты «Барсы» похвалили полузащитника за прекрасную работу.
💭 Neal: «Мы видим это почти в каждой игре, но умение де Йонга прорываться через линии никогда не перестанет меня удивлять. Он уникальный».
💭 Olamilekan: «Возможно, что это лучший центральный полузащитник в настоящее время».
💭 Atiiq Azman: «Он уже давно является стержнем «Барсы». Его способность находить эти узкие пространства - это то, на что стоит всем обратить внимание...»
💭 Europeanlad: «Френки де Йонг закончил первый тайм с 98% точностью передач. Он успешно совершил 51 из 52 пасов, а одна передача стала ключевой. Голландец выиграл 100% наземных и воздушных единоборств. Один из самых совершенных игроков в мире».
💭 Barcalonian: «Как будто никто не может даже прикоснуться к нему».
💭 Numbersgame: «Он чертовски крутой игрок. Носитель ДНК «Барсы».
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