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🧬 «Носитель ДНК «Барсы». Фанаты восхищены игрой Френки де Йонга в матче с «Антверпеном»

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«Барселона» идеально стартовала в Лиге чемпионов 2023/24, всухую разгромив бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0.

Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Гави - авторы голов «Барсы», но некоторые игроки, которые не отличились в протоколе, также достойны упоминания.

Френки де Йонг - один из них. Голландец великолепно контролировал мяч и диктовал темп игры.

Barcelona Pesta Gol ke Gawang Royal Antwerp

Фанаты «Барсы» похвалили полузащитника за прекрасную работу.

💭 Neal: «Мы видим это почти в каждой игре, но умение де Йонга прорываться через линии никогда не перестанет меня удивлять. Он уникальный».

💭 Olamilekan: «Возможно, что это лучший центральный полузащитник в настоящее время».

💭 Atiiq Azman: «Он уже давно является стержнем «Барсы». Его способность находить эти узкие пространства - это то, на что стоит всем обратить внимание...»

💭 Europeanlad: «Френки де Йонг закончил первый тайм с 98% точностью передач. Он успешно совершил 51 из 52 пасов, а одна передача стала ключевой. Голландец выиграл 100% наземных и воздушных единоборств. Один из самых совершенных игроков в мире».

💭 Barcalonian: «Как будто никто не может даже прикоснуться к нему».

💭 Numbersgame: «Он чертовски крутой игрок. Носитель ДНК «Барсы».

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3 комментария

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hompos
Топовый полузащитник 👍🙌
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инна витенберг
Игра в центре поля потухла когда вышел Ромео
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Goozla
Ответ инна витенберг
Игра в центре поля потухла когда вышел Ромео
а мне нравятся его подскоки и передачи на 5-7 метров, выглядит, как игрок, которого можно использовать для заслонов.
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