Похоже, что это начало.

ниеВ разгар «дела Негрейры» многие испанские журналисты, политики и болельщики позволяли себе громкие высказывания в адрес «Барселоны». Тогда клуб официально заявил, что собрал доказательства фейковых публикаций в социальных сетях, которые наносят ущерб каталонцам. Против авторов были поданы иски. Клуб также создал специальный сервис через который кулес могли присылать скриншоты нарушений.

Рамон Эспиньяр, член левой партии «Подемон» из Мадрида, опубликовал сегодня следующее сообщение: «По договоренности с футбольным клубом «Барселона», я публично заявляю, что отказываюсь от 6 сообщений, опубликованных в Твиттере. Я признаю, что мне не хватает знаний, позволяющих определить судью, матч или результат, который был изменен в результате незаконного влияния или предоставления выгоды или преимущества».

Скорее всего, клубные юристы «Барселоны» вынудили Эспиньяра написать своего рода опровержения его словам о клубе. Все шесть твитов не сохранились, но есть два из них.

«Барселона» покупает судей 18 лет, и вы об этом узнаете совершенно неожиданно, как в порядке вещей. Оказалось, что они воруют титулы вот уже 20 лет».

«Это правда, что он употреблял допинг, но он был лучшим. Он бы победил и без допинга». «Это правда, что они купили судей, но они были настолько хороши, что выиграли бы и не покупая их». «Он подкупил судью, но был невиновен. Он бы в любом случае выиграл суд». Это болельщики «Барселоны» в 2023 году».

Сейчас все данные записи уже недоступны.