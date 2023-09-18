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📹Фанат Жоау Феликса выполнил обещание и пробежался голым по Лиассабону после дебютного гола футболиста за «Барсу»

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Болельщик из Лиссабона был вынужден отпраздновать первый гол Жоау Феликса за «Барселону», пробежавшись голым по городу.

На прошлой неделе фанат под ником Язор написал нападающему в Твиттере: «Если Жоау Феликс забьет, я побегу голым через кольцевую развязку Маркиза де Помбала».

Впоследствии нападающий открыл счет в пользу «Барселоны» в матче с «Бетисом», ускользнув от вратаря Руя Силвы.

Сказано – сделано.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором фанат раздевается в машине перед тем, как пробежаться по лиссабонской кольцевой развязке.

«Феликс, ты выполнил свою часть, а я выполню свою», – написал парень.

Футболист ответил Твиттере: «Сказал и сделал».

2 комментария

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Dr.Livsi
Вот так подвиг 🤡
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