Болельщик из Лиссабона был вынужден отпраздновать первый гол Жоау Феликса за «Барселону», пробежавшись голым по городу.

На прошлой неделе фанат под ником Язор написал нападающему в Твиттере: «Если Жоау Феликс забьет, я побегу голым через кольцевую развязку Маркиза де Помбала».

Впоследствии нападающий открыл счет в пользу «Барселоны» в матче с «Бетисом», ускользнув от вратаря Руя Силвы.

Сказано – сделано.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором фанат раздевается в машине перед тем, как пробежаться по лиссабонской кольцевой развязке.

«Феликс, ты выполнил свою часть, а я выполню свою», – написал парень.

Футболист ответил Твиттере: «Сказал и сделал».