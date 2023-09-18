📹Фанат Жоау Феликса выполнил обещание и пробежался голым по Лиассабону после дебютного гола футболиста за «Барсу»
Болельщик из Лиссабона был вынужден отпраздновать первый гол Жоау Феликса за «Барселону», пробежавшись голым по городу.
На прошлой неделе фанат под ником Язор написал нападающему в Твиттере: «Если Жоау Феликс забьет, я побегу голым через кольцевую развязку Маркиза де Помбала».
Впоследствии нападающий открыл счет в пользу «Барселоны» в матче с «Бетисом», ускользнув от вратаря Руя Силвы.
Сказано – сделано.
В социальных сетях завирусилось видео, на котором фанат раздевается в машине перед тем, как пробежаться по лиссабонской кольцевой развязке.
«Феликс, ты выполнил свою часть, а я выполню свою», – написал парень.
Футболист ответил Твиттере: «Сказал и сделал».
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