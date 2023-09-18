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Неожиданное воссоединение: Шакира снова позирует с футболкой «Барселоны»

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Жерар Пике Жерар Пике
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Шакира заинтриговала фанатов, когда взяла в руки футболку «Барселоны», позируя с сотрудниками клуба своего бывшего Жерара Пике.

Прошло более года после того, как колумбийская суперзвезда и центральный защитник «Барсы» объявили о своем расставании.

Снимок был сделан, когда Шакира открыла свой образовательный центр в родной Барранкилье, Колумбия.

Fundación Pies Descalzos был в проекте с 2018 года, его удалось открыть благодаря партнерству между Fundació FC Barcelona и Фондом la Caixa.

Ежегодно образовательный центр будет оказывать помощь около 1000 студентам, которые смогут получить начальное и среднее базовое образование. Он также будет открыт для развития отцов, матерей и других членов района с населением 53 000 человек.

«От себя и от моего Фонда Pies Descalzos я выражаю огромную благодарность за то, что у меня есть такие союзники и друзья, как мэрия Барранкильи, Банковский фонд La Caixa, Фонд ФК «Барселона» и Образовательный фонд LCI, вместе мы осуществили мечту – построили новый образовательный центр в Барранкилье и продолжаем поддерживать девочек, мальчиков и молодежь города», — заявила Шакира на церемонии открытия.

5 комментариев

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Rachid
Как говорится, ничего личного - только бизнес:))
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Hella black
Барса 💙🩷 больше чем клуб ☝🏼
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