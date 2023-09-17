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Гвардиола обратился к премьер-министру Швеции. Пеп обеспокоен статусом каталанского языка 💛

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Пеп Гвардиола обратился к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону с просьбой проголосовать за включение каталанского языка в список официальных языкок Европейского союза.

«Уважаемый мистер Ульф Кристерссон. Испанское правительство обратилось к Европейскому союзу с просьбой принять каталанский язык в качестве официального языка ЕС вместе с другими 24 европейскими языками, которые уже являются официальными. Чтобы это стало реальностью, все европейские страны должны сказать «да».

На нашем языке говорят 10 миллионов человек, и это часть европейского культурного наследия, которым мы все гордимся. Я прошу Швецию принять каталанский, мой язык, в качестве официального языка Союза. Большое спасибо», - заявил Гвардиола.

Гвардиола обратился именно ко Швеции, поскольку эта страна занимает нейтральную позицию в этом вопросе. Сообщается, что Стокгольм хочет дополнительно изучить правовые и финансовые последствия предложения, прежде чем давать свое одобрение.

Помимо сложностей перевода, инициатива осложняется тем, что Испания хочет включить в этот список еще два региональных языка: баскский и галисийский.

Вот таблица, которая поможет оценить степень различия языков.

Послушают Пепа?

2 комментария

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Rachid
Гвардиола - всё по делу написал Швеции
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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