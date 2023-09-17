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Рафинья отреагировал на то, что стал запасным игроком «Барсы». Похоже, теперь далеко не первый выбор Хави

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«Я всегда говорю, что это здорово, когда в команде есть конкуренция», – сказал Рафинья журналистам после того, как «Барселона» разгромила «Реал Бетис» 5:0».

Raphinha reacts to becoming fringe player for Barca

«У нас качественная команда, и любой игрок, который принимает участие в игре, получает положительную реакцию. Победа – это самая важная часть. Мы очень счастливы», – добавил бразилец.

В последнее время, когда в команде играют Ламин Ямаль и Ферран Торрес (а еще есть и Жоау Феликс), Рафинья стал играть на втором плане. Однако в матче с «Бетисом» он отличился, выйдя на замену и забив потрясающий гол.

Это был первый гол 26-летнего футболиста за «Барсу» в этом сезоне.

5 комментариев

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Гол хорош. Вчера кстати, Фати еще раз доказал что он бегунок. Либо Онана бог.
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ketch-messi
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Гол хорош. Вчера кстати, Фати еще раз доказал что он бегунок. Либо Онана бог.
Фати даже хвалят фанаты Брайтона. Да забить не получилось, но он добавил свежести в игру и в целом выглядел неплохо.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ ketch-messi
Фати даже хвалят фанаты Брайтона. Да забить не получилось, но он добавил свежести в игру и в целом выглядел неплохо.
Бестолково бегал. А фанаты Брайтона после скучного английского футбола немного оживились. Но черт с ним, с Фати, мне понравилось выражение лица Гарначо.
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ketch-messi
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Бестолково бегал. А фанаты Брайтона после скучного английского футбола немного оживились. Но черт с ним, с Фати, мне понравилось выражение лица Гарначо.
Ладно, шансы у него ещё будут…
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ ketch-messi
Ладно, шансы у него ещё будут…
Если честно, он вроде уже неплохо встроился. Причем вместе с Митомой слева. Вроде по позиции второй нап или инсайдер. А учитывая его скорость будут голы. Может даже 10 за сезон сможет.
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