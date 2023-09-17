«Я всегда говорю, что это здорово, когда в команде есть конкуренция», – сказал Рафинья журналистам после того, как «Барселона» разгромила «Реал Бетис» 5:0».

«У нас качественная команда, и любой игрок, который принимает участие в игре, получает положительную реакцию. Победа – это самая важная часть. Мы очень счастливы», – добавил бразилец.

В последнее время, когда в команде играют Ламин Ямаль и Ферран Торрес (а еще есть и Жоау Феликс), Рафинья стал играть на втором плане. Однако в матче с «Бетисом» он отличился, выйдя на замену и забив потрясающий гол.

Это был первый гол 26-летнего футболиста за «Барсу» в этом сезоне.