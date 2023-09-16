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«Барса» неплохо сэкономила в прошлом сезоне. Игроки и тренерский штаб получили бонусы только за один трофей — догадаетесь какой?

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У руководства нашлось объяснение.

По информации от Diario AS, игроки и сотрудники «Барселоны» не получили никаких бонусов за победу в Ла Лиге в прошлом сезоне.

Руководство каталонцев мотивировало невыплату бонуса за чемпионство тем, что в бюджете эта сумма была просто не была предусмотрена. Также на это решение повлиял тот факт, что «Барса» была явным фаворитом на трофей в течение многих недель, что сбило накал от победы.

Последним аргументом было то, что в контрактах игроков предусмотрена дополнительная выплата за успешные выступления в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а не только в чемпионате.

При этом в январе клуб выплатил футболистам и тренерскому штабу €10 000 за победу в Суперкубке Испании. Это произошло, во-первых, из-за того, что Суперкубок стал первым трофеем, завоеванным под началом Хави, а во-вторых, победа над «Реалом» (3:1) в финале вызвала море радости в руководстве.

 

Звучит не слишком справедливо...

1 комментарий

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Rachid
Ещё один сезон осталось Барселоне экономить на всём - немного осталось - Лапорта знает, как вытащить Барсу из долговой бармалеевской пропасти:)
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+1
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