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Месси хочет бывшего товарища по команде «Барсы» в «Интер Майами» — он уже играет в МЛС

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Приход Лионеля Месси , Жорди Альбы и Серхио Бускетса имел решающее значение для «Интер Майами», поскольку они поднялись с нижних позиций в таблице MLS.

Более того, клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, завоевал свой первый титул всего через месяц после того, как три легенды «Барсы» пересекли океан.

Они в шаге от завоевания очередного трофея и не планируют останавливаться на достигнутом. Но чтобы продолжать побеждать, клуб хочет привлечь в состав еще несколько качественных игроков.

Именно поэтому, по данным Marca, Лео посоветовал «Майами» подписать Рики Пуча.

Напомним, Пуч прибыл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента из «Барсы» прошлым летом. На данный момент он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 42 матчах за команду MLS.

 

10 комментариев

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Серж Ск
Ответ dutch74
А там вроде ещё и старый приятель на подходе - Луис Суарес
Врядли, он уже пару лет мучается с коленом, скорее повесит бутсы на крючок.
+3
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Tutto Putto
Думаю хорошо впишется в Майами, для конкуренции к Кремаски на его позиции
+1
0
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василий иванов
Ответ Sergey Shevchenko
В отличие от Альбы и Бускетса, Пуч проигрывал конкуренцию в не самой сильной на тот момент Барсе. Он точно не топ, его даже в сборную не зовут. Поэтому должна быть другая веская причина его подписать.
у кого из тройки в центре Бускетс, Де Йонг, Педри, Пуч должен был выиграть конкуренцию. Не топ для МЛС? вы видно МЛС не смотрите. Не подходит для Интера? и игры Интера тоже не видели. Для Интера это будет отличный трансфер. Он просто лентяй, но рядом с этими мастодонтами его родной Барселоны ему придется пахать!
+1
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+1
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dutch74
А там вроде ещё и старый приятель на подходе - Луис Суарес
0
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Абдул Абакаев
защиту нужно укреплять в первую очередь
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Rachid
Месси собирает филиал Барсы в Америке:)))
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Yuriy Chistyakov
Ответ Max Tulenev
Фиг знает. Я Лео доверяю в гораздо большей степени, чем тренерам. Во-первых, он на поле всегда лучше видит и понимает, что происходит. И во -вторых, жизнь показала, что если просто слушать советы Лео и помогать ему вести игру, ты станешь чемпионом мира. Ручка назад. А там и у Чави его выПУЧенные глаза может раскроются :)
На что там раскрываться глазам? Он проиграют конкуренцию даже Лопесу
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