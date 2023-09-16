10 комментариев

Приход Лионеля Месси , Жорди Альбы и Серхио Бускетса имел решающее значение для «Интер Майами», поскольку они поднялись с нижних позиций в таблице MLS.

Более того, клуб, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, завоевал свой первый титул всего через месяц после того, как три легенды «Барсы» пересекли океан.

Они в шаге от завоевания очередного трофея и не планируют останавливаться на достигнутом. Но чтобы продолжать побеждать, клуб хочет привлечь в состав еще несколько качественных игроков.

Именно поэтому, по данным Marca, Лео посоветовал «Майами» подписать Рики Пуча.

Напомним, Пуч прибыл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента из «Барсы» прошлым летом. На данный момент он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 42 матчах за команду MLS.