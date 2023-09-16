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«Тот, кто мечтает стать президентом – идиот». Лапорта рассказал, кем мечтал стать в детстве

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В кадре из нового документального фильма «Барселона» «Новая эра» президент клуба Жоан Лапорта сделал неожиданное откровение.

Глава «блауграны» сказал, что он мечтал стать футболистом, а не президентом:

«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, то у тебя есть слава и деньги. Тот, кто мечтает стать президентом – идиот».

'Anyone who dreams of becoming a president is an idiot': Barcelona chairman Joan Laporta

Действительно, возглавить такой большой клуб – это огромная ответственность, поэтому нужно быть либо очень смелым, либо, как сказал сам Лапорта, «идиотом», чтобы согласиться на эту работу.

Лапорта, похоже, относится к первой категории. Он неплохо справляется с обязанностями, несмотря на все финансовые трудности, с которыми пришлось столкнуться клубу за последние несколько лет.

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
А итоге стал центральным президентом
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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