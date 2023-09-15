Сезон 20/21 не прошел бесследно.

В «Барселоне» очень обеспокоены регулярными травмами Педри, сообщает авторитетных журналист Хави Мигель в своей колонке для CuleMania.

После сезона 20/21, когда полузащитник на свой страх и риск принял участие во всех возможных турнирах, включая Олимпиаду, и провел более 70 матчей, он систематически пропадает в лазарете. Это ненормальная ситуация для игрока, которому всего 20 лет.

На сегодняшний день Педри пропустил колоссальные 342 дня (по информации Transfermarkt) за последние два сезона.

Большую часть этого времени он лечил травмы подколенного сухожилия, которые повторяются раз за разом с пугающей регулярностью. И клуб решил, что этой проблеме пора положить конец, или же карьера молодого игрока окажется под угрозой.

Для начала Хави встретился с футболистом, чтобы узнать подробнее о его чувствах и причинах, которые мешают ему выбраться из этого порочного круга. В то же время медицинский отдел «Барсы» разработал для Педри специальный план работы, а также значительно ужесточили его диету.

Клуб хочет разобраться, что является главной причиной частых повреждений, чтобы взять под контроль все возможные факторы, и для этого будут оцениваться все стороны жизни полузащитника. Сам Педри готов пойти на внеспортивные жертвы, осознавая, что его карьера превыше всего.