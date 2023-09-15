FC BARCELONA
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🤯 Типичная банковская выписка футболиста. Два года назад Пике засветил свою зарплату в соцсетях, чтобы опровергнуть слухи о зарплате в £20 млн

Жерар Пике Жерар Пике
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Если вы когда-то представляли себе банковское поступление на счет футболиста, то ваша мечта сбылась. Все благодаря Жерару Пике, который решил порадовать своих подписчиков в соцсетях.

Еще в январе 2020 года он был одним из трех игроков «Барсы», чья зарплата просочилась в эфир испанской программы на TV3 Onze. Слухи начал распускать журналист Льюис Канута.

Эта история спровоцировала слухи о том, что защитник получает £450 тысяч в неделю. Оскорбленный Жерар долго терпел, но всему есть предел.

Футболист поделился банковской выпиской, в которой была указана половина его годовой зарплаты - £2 млн. Соответственно Пике зарабатывал £75 тысяч в неделю.

«Персонажи, подобные журналисту Льюису Канута, обвиняют общественное телевидение в защите своих «друзей». Так выглядят 50% моей зарплаты. Имейте хотя бы уважение к себе».

Удивительно, но клуб поддержал Пике, несмотря на столь резкий поступок.

«Мы считаем поведение журналиста неуместным, непрофессиональным и недобросовестным. Мы сожалеем, что данные такого типа, влияющие на личные права игроков, попали во внимание общественности», - заявили в клубе.

1 комментарий

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ЧИКО
А кому какое дело до чужой зарплаты? Пусть охотники за сенсациями хорошо заткнутся, потому, что они портят атмосферу.. Их поддерживают многие такие-же как они и публикуется всякая чушь…..
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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