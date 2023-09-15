У «Барсы» новые проблемы. Похоже, что из-за лимита зарплат Витор Роке приедет только через год 😔
По данным Sport, Витор Роке может не сыграть за «Барселону» в этом сезоне.
Часть руководства видит проблему в регистрации игрока. Дело в том, что новые ограничения лимита зарплат еще сильнее усугубили положение «Барселоны».
Клубу необходимо зарегистрировать новые соглашения Алехандро Бальде, Ламина Ямаля, Рональда Араухо, а также контракт Хави до января.
Что касается новых игроков, то этот вопрос закрыт до лета. Что-то изменить может только уход одного из ведущих футболистов в январе.
Таким образом, если клуб не получит большой финансовый приток, то прибытие Роке отложится до следующего сезона.
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