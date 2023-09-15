По данным Sport, Витор Роке может не сыграть за «Барселону» в этом сезоне.

Часть руководства видит проблему в регистрации игрока. Дело в том, что новые ограничения лимита зарплат еще сильнее усугубили положение «Барселоны».

Клубу необходимо зарегистрировать новые соглашения Алехандро Бальде, Ламина Ямаля, Рональда Араухо, а также контракт Хави до января.

Что касается новых игроков, то этот вопрос закрыт до лета. Что-то изменить может только уход одного из ведущих футболистов в январе.

Таким образом, если клуб не получит большой финансовый приток, то прибытие Роке отложится до следующего сезона.