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У «Барсы» новые проблемы. Похоже, что из-за лимита зарплат Витор Роке приедет только через год 😔

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По данным Sport, Витор Роке может не сыграть за «Барселону» в этом сезоне.

Часть руководства видит проблему в регистрации игрока. Дело в том, что новые ограничения лимита зарплат еще сильнее усугубили положение «Барселоны».

Клубу необходимо зарегистрировать новые соглашения Алехандро Бальде, Ламина Ямаля, Рональда Араухо, а также контракт Хави до января.

Vitor Roque's arrival at Barca in January 'complicated' for one reason

Что касается новых игроков, то этот вопрос закрыт до лета. Что-то изменить может только уход одного из ведущих футболистов в январе.

Таким образом, если клуб не получит большой финансовый приток, то прибытие Роке отложится до следующего сезона.

2 комментария

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Vlad
Что-то не понятно. Например у Мадрида тоже играют не за миску супа и зп там тоже не мизерные. Как они умудряются уложиться в лимит? в Барсе нет таких топов, как Модрич, Кроос, Куртуа, у которых большие зп. В основном молодёжь, из ветеранов МАТШ, Роберто и топ Лева, лишь они могут претендуют на высокую зп.
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