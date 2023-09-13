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На класико «Барселона» выйдет с логотипом группы Rolling Stones. Что это значит?

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Уникальный контракт со Spotify в действии.

Первое класико сезона-2023/24 пройдет на домашней арене «Барселоны» уже 29 октября. В рамках спонсорской сделки со Spotify действующий чемпион Испании поменяет нынешний логотип крупнейшего музыкального стриминга на лого группы Rolling Stones.

Все дело в том, что игра «Барселоны» и «Мадрида» состоится через несколько дней после выхода нового альбома британской группы, который получил название Hackney Diamonds. Это первая пластинка с новыми песнями за последние 18 лет.

Спонсорское соглашение со Spotify означает, что клуб дал разрешение на использование логотипов артистов и музыкальных событий на своих футболках. Официальное объявление о новом «спонсоре» ожидается в ближайшее время.

Это не первый случай, когда Spotify продвигает своих главных исполнителей через класико. В прошлом сезоне на «Бернабеу» «Барса» вышла с лого рэпера Дрейка. Женская команда в класико играла с лого певицы Розалии.

Этот сезон «Барселона» начала с трех побед в четырех турах − поверженными оказались «Кадис», «Вильярреал» и «Осасуну». Основной конкурент «Мадрид» пока осечек не допускал.

2 комментария

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ljolik888
Не так важно что написанно на футболке - главное победы !
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