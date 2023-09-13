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Иньеста в 2020 году сказал, что Месси, Хави и другие легенды «Барсы» когда-нибудь будут в руководстве клуба. Это реально?

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Андрес Иньеста не исключает, что легенды золотой эпохи «Барсы», такие как Лионель Месси , Карлес Пуйоль и он сам, могут в какой-то момент воссоединиться в качестве руководителей клуба.

«Все мы, игроки, были там в течение многих лет, знакомились с клубом еще детьми, затем попали в основную команду, оставались там на 10, 12, 15 лет, становясь капитанами», — сказал Иньеста в 2020 году.

«Виктор Вальдес, Хави, Карлес Пуйоль, затем Лео, Бузи, Пике. Может наступить момент, когда все эти игроки снова воссоединятся в клубе».

Близка ли «Барселона» к тому, чтобы это звездное поглощение стало реальностью? Лионель Месси вместе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой играет в «Интер Майами» и не похоже, что собирается в ближайшее время завершать игровую карьеру. Более того, аргентинец является одним из лидеров на получение «Золотого мяча» в этом году!

Андрес Иньеста также не собирается останавливаться: он подписал контракт с командой "Эмирейтс" из Профессиональной лиги ОАЭ. 

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