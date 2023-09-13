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Гюндоган травмировался в товарищеском матче – уходил в слезах. Похоже, пропустит матчи ЛЧ

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Илкай Гюндоган стал первым игроком «Барселоны», получившим травму в сентябрьском международном перерыве.

Полузащитник, как сообщает Sport, порвал подколенное сухожилие во время товарищеского матча сборной Германии с Францией (2:1). Немец был заменен уже на 25-й минуте игры. Покидая поле, Гюндоган не сдержал слез.

По информации Sport, «Барселона» опасается, что травма Илкая может затянуться и игрок пропустит важные матчи Лиги чемпионов.

3 комментария

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ФЕРРРАН
Б###ь, я опять поражаюсь тупости редакторов Спортс.ру, была новость, что всё нормально, так как это ушиб, но нет, наши редакторы даже из этого умудрились что-то выср#ть, это как со словом "рычаг"
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бенедикт
Кроме матерных иных слов нет...
+1
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+1
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Игорь Климов
Здоровья Гюндогану, в ЛЧ он должен сыграть!
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