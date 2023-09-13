Илкай Гюндоган стал первым игроком «Барселоны», получившим травму в сентябрьском международном перерыве.

Полузащитник, как сообщает Sport, порвал подколенное сухожилие во время товарищеского матча сборной Германии с Францией (2:1). Немец был заменен уже на 25-й минуте игры. Покидая поле, Гюндоган не сдержал слез.

По информации Sport, «Барселона» опасается, что травма Илкая может затянуться и игрок пропустит важные матчи Лиги чемпионов.