Цифры известны: оказалось, что «Барселона» потратила меньше остальных 32 клубов, участвующих в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Барса» (3,4 млн евро) потратила меньше денег, чем «Янг Бойз» (3,9 млн евро) и «Антверпен» (10,5 млн евро). Конечно, «ПСЖ» является лидером по расходам в Лиге чемпионов в этом сезоне: общие затраты парижан составляют 349,5 млн евро.

Администрация Жоана Лапорты работает на тем, чтобы сократить расходы клуба и избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Вот фотография, которая подводит итог этой работе на данный момент:

Когда-то «Барса» под руководством президента Хосепа Марии Бартомеу потратила 135 миллионов евро, чтобы подписать одного «качественного» игрока.

А сегодня «Барсе» удалось зарегистрировать пять качественных игроков, потратив на это чуть больше 3 миллионов евро.