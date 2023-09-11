FC BARCELONA
Блог

Восходящая звезда «Барсы» останется в клубе надолго. Каталонцы разработали долгосрочный план вместе с Ламином Ямалем и его агентом

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Таких игроков терять нельзя.

«Барселона» не волнуется из-за будущего Ламина Ямаля, одной из главных звезд «Ла Масии» последних лет, — у клуба и полузащитника уже есть готовый план.

Игрок, ставший самым молодым дебютантом в истории клуба, все еще не подписал свой первый профессиональный контракт с каталонцами и выступает за основу как футболист второй команды.

В июле полузащитнику исполнилось 16 лет, и согласно правилам испанской ФА, он может подписать контракт не более чем на три года. По данным Mundo Deportivo, именно это он и собирается сделать в ближайшие недели — подписать контракт до 2026 года. Однако план этим не ограничивается.

Издание утверждает, что между клубом, Ламином и его агентом Мендешем уже есть соглашение о том, что, когда в июле 2025 года игроку исполнится 18 лет, он подпишет пятилетний контракт, рассчитанный с 2025 по 2030 год. Так что, если все пойдет по плану, Ямаль будет выступать за «Барселону» как минимум семь лет.

«Блауграна» хорошо подготовилась.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
messi_leo
В который раз убеждаюсь, что Мендеш адекватный агент, в отличие от известного толстого итальянца и многих других. Не пытается продать куда-нибудь, лишь бы получить комиссионные. Пристраивает разумно, чтобы развивались. Не помню его ни в каких скандалах и махинациях. Пытается и клиенту адекватные условия, но в зависимости от его уровня обеспечить, и интересы клубов учесть, и себя любимого не забывает ).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ответ chiscuid
Ребята, успокойтесь, Фати только 20 лет!!! У него еще много времени и возможностей впереди, вы чего его все дружно хороните? 😉
Совсем наоборот… я двумя руками за то, чтоб он восстановился и верю в это…. да дай бог!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Это отлично!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Отлично!!! но главное, что он сохранил свою форму до 2025 года и не сдулся как Фати. Его надо беречь! нельзя давать такую накрутку организму 16 летнего парня. Думаю это понимают и в Барсе, но вспоминая пример Педри, начинаю сомневаться. И тогда все понимали, что парень устал, но нет, заставили сыграть 75 матчей за сезон. Результат мы видим, он часто ломается…..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
После истории с Фати уже ни в чем нельзя быть уверенным. Тем не менее желаю ему удачи и развития в Барсе!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chiscuid
Ответ ЧИКО
Отлично!!! но главное, что он сохранил свою форму до 2025 года и не сдулся как Фати. Его надо беречь! нельзя давать такую накрутку организму 16 летнего парня. Думаю это понимают и в Барсе, но вспоминая пример Педри, начинаю сомневаться. И тогда все понимали, что парень устал, но нет, заставили сыграть 75 матчей за сезон. Результат мы видим, он часто ломается…..
Ребята, успокойтесь, Фати только 20 лет!!! У него еще много времени и возможностей впереди, вы чего его все дружно хороните? 😉
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий