Таких игроков терять нельзя.

«Барселона» не волнуется из-за будущего Ламина Ямаля, одной из главных звезд «Ла Масии» последних лет, — у клуба и полузащитника уже есть готовый план.

Игрок, ставший самым молодым дебютантом в истории клуба, все еще не подписал свой первый профессиональный контракт с каталонцами и выступает за основу как футболист второй команды.

В июле полузащитнику исполнилось 16 лет, и согласно правилам испанской ФА, он может подписать контракт не более чем на три года. По данным Mundo Deportivo, именно это он и собирается сделать в ближайшие недели — подписать контракт до 2026 года. Однако план этим не ограничивается.

Издание утверждает, что между клубом, Ламином и его агентом Мендешем уже есть соглашение о том, что, когда в июле 2025 года игроку исполнится 18 лет, он подпишет пятилетний контракт, рассчитанный с 2025 по 2030 год. Так что, если все пойдет по плану, Ямаль будет выступать за «Барселону» как минимум семь лет.

«Блауграна» хорошо подготовилась.