Марко Верратти стал последним крупным игроком, переехавшим в Саудовскую Аравию и присоединившимся к «Аль-Араби».

L'Equipe (через Mundo Deportivo) сообщает, что «Барселона» была среди нескольких европейских команд, сделавших предложения по итальянцу.

Каталонцы хотели взять в аренду. «ПСЖ» рассматривал только предложения о трансфере, поэтому отверг «Барсу».

Верратти провел за «ПСЖ» 416 матчей за одиннадцать лет в клубе. С его опытом он мог бы стать отличным приобретением для «Барселоны», хотя и довольно краткосрочным, учитывая его возраст.