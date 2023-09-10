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Летом «Барселона» запросила трансфер Верратти — стало известно, почему он не перешел

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Марко Верратти стал последним крупным игроком, переехавшим в Саудовскую Аравию и присоединившимся к «Аль-Араби».

L'Equipe (через Mundo Deportivo) сообщает, что «Барселона» была среди нескольких европейских команд, сделавших предложения по итальянцу.

Каталонцы хотели взять в аренду. «ПСЖ» рассматривал только предложения о трансфере, поэтому отверг «Барсу».

Верратти провел за «ПСЖ» 416 матчей за одиннадцать лет в клубе. С его опытом он мог бы стать отличным приобретением для «Барселоны», хотя и довольно краткосрочным, учитывая его возраст.

 

1 комментарий

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zimanao
И первым мелким, который стал игроком катарского Аль-Араби, видимо.
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