Diario Sport сообщает, что «Барселона» предложила Френки де Йонгу новый контракт, несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан еще на три года.

Этот шаг является попыткой «восстановить отношения» между полузащитником и его агентом, поскольку теперь он считается «ключевой» частью проекта.

Каталонцы изо всех сил пытались продать голландца в 2022 году, и «Манчестер Юнайтед» был очень заинтересован в его подписании. Однако он настоял на том, чтобы остаться в клубе.

В отчете не приводятся точные цифры, но говорится, что финансовые условия предлагаемого контракта «адаптированы» к финансовому положению «Барсы».