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«Лучше играть с ребенком из «Ла Масии», чем с тем, кто целует эмблему только после голов». Советник Лапорты прошелся по Дембеле

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Член совета директоров «Барселоны» и советник Жоана Лапорты Энрик Масип в интервью Sport прокомментировал уход Усмана Дембеле из клуба:

«Мне нравятся хорошие игроки, но я предпочитаю преданных игроков. Он уже продемонстрировал свою беззаветность, когда не стал продлевать контракт.

'I’d rather play a kid from La Masia than someone who gives you a performance of 9/10 and 3/10 next day': Laporta's advisor lashes out on Dembele

Я предпочитаю игрока, который дает мне 7/10 или 8/10, а не того, кто дает мне 10/10 и через два дня уходит в другую команду, чтобы заработать больше.

Очень легко целовать эмблему, когда забиваешь гол, или продавать дым в социальных сетях. Желание заработать больше вполне законно, но когда ты предан делу, ты не смотришь на деньги и не говоришь в один день одно, а в другой – другое.

Я лучше буду играть с ребенком из «Ла Масии», чем с тем, кто на следующий день показывает результат 9/10 и 3/10».

Похоже, Масип глядел в будущее: после ухода Дембеле основным правым вингером «Барсы» на старте чемпионата стал 16-летний Ламин Ямаль – у него 3 ассиста в 4 матчах.

5 комментариев

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Вячеслав Новиков
Всё по делу, пусть дембель пылит в Париже, его уход оказался незаметным совсем
+10
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Flow market Victor Mercedes
Ну правильно, кто платит того эмблему и целует))) а Ямалю здоровья, удачи и много титулов! 💪🏻👍🏻
+5
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moldfan
На самом деле, сага с Дембеле, закончилась далеко не худшим образом. За последние полтора года ему нужно сказать спасибо и в итоге хоть какие-то деньги выручили и польза от него была в сезоне, когда даже зона ЛЧ на какой-то момент казалось не таким уж и фактом.
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Александр Опёнышев
Дембель 10 из 10 никогда и не давал, вот постоянно были какие-то косяки, постоянно
Такого нестабильного вингера ещё поискать надо, дак ещё и интеллектом обделен
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