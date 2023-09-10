Член совета директоров «Барселоны» и советник Жоана Лапорты Энрик Масип в интервью Sport прокомментировал уход Усмана Дембеле из клуба:

«Мне нравятся хорошие игроки, но я предпочитаю преданных игроков. Он уже продемонстрировал свою беззаветность, когда не стал продлевать контракт.

Я предпочитаю игрока, который дает мне 7/10 или 8/10, а не того, кто дает мне 10/10 и через два дня уходит в другую команду, чтобы заработать больше.

Очень легко целовать эмблему, когда забиваешь гол, или продавать дым в социальных сетях. Желание заработать больше вполне законно, но когда ты предан делу, ты не смотришь на деньги и не говоришь в один день одно, а в другой – другое.

Я лучше буду играть с ребенком из «Ла Масии», чем с тем, кто на следующий день показывает результат 9/10 и 3/10».

Похоже, Масип глядел в будущее: после ухода Дембеле основным правым вингером «Барсы» на старте чемпионата стал 16-летний Ламин Ямаль – у него 3 ассиста в 4 матчах.