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26-летний Рафинья бьется за место в составе с 16-летним Ямалем. Бразилец оформил разгром Боливии и добавил Хави головной боли

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В матче сборных Бразилии и Боливии (5:1) в отборочном турнире к ЧМ-2026 Рафинья оформил два голевых действия.

Вингер вышел на правом фланге и на 47-й минуте блестящим ударом с левой вкрутил в дальний угол.

А в добавленное время Рафинья отдал голевую передачу Неймару.

Как ни странно, после ухода Дембеле у 26-летнего Рафиньи появился новый конкурент по позиции в «Барсе» – 16-летний Ламин Ямаль, который тоже отличился в матче за сборную. Старт в Ла Лиге Рафинья провалил: получил красную в первом туре и пропустил два следующих, а на матч с «Осасуной» вышел всего на минуту. У Ямаля дела лучше – три ассиста в четырех турах.

Кому Хави предоставит больше времени в сезоне?

3 комментария

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Emin Aliev
Рафинья в основе, Ямал на замене, делов то. 16 летнего пацана ставить в основе, это постепенно превращать его в хрусталь.
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Khorunzhiy
Ответ Emin Aliev
Рафинья в основе, Ямал на замене, делов то. 16 летнего пацана ставить в основе, это постепенно превращать его в хрусталь.
Гави,Педро,Биллингем, Мпбапе и еще ряд игроков поспорили бы на этот счёт
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