В матче сборных Бразилии и Боливии (5:1) в отборочном турнире к ЧМ-2026 Рафинья оформил два голевых действия.

Вингер вышел на правом фланге и на 47-й минуте блестящим ударом с левой вкрутил в дальний угол.

А в добавленное время Рафинья отдал голевую передачу Неймару.

Как ни странно, после ухода Дембеле у 26-летнего Рафиньи появился новый конкурент по позиции в «Барсе» – 16-летний Ламин Ямаль, который тоже отличился в матче за сборную. Старт в Ла Лиге Рафинья провалил: получил красную в первом туре и пропустил два следующих, а на матч с «Осасуной» вышел всего на минуту. У Ямаля дела лучше – три ассиста в четырех турах.

Кому Хави предоставит больше времени в сезоне?