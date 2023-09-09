Роналдиньо = техника. Легендарный бразилец в своем стиле увернулся от выбежавшего на поле фаната
Или все же стоило обнять?
Команда легенд «Барселоны» провела несколько матчей в Израиле, пробудив ностальгические чувства в сердцах кулес. Главной звездой экс-каталонцев был, конечно же, Роналдиньо, чьей технике не помешает даже возраст.
В закрывающем матче против легенд «Маккаби Хайфы», закончившемся разгромной победой «блауграны» (5:1), бразилец забил с пенальти. Но в сети завирусился момент, произошедший уже после игры.
Болельщик выскочил на поле, надеясь встретиться в экс-нападающим «Барсы». Однако Ронни был другого мнения, и он красиво качнул бегущего парня, которого сразу же скрутили стюарды.
Техника все еще при нем ✨
3 комментария