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Роналдиньо = техника. Легендарный бразилец в своем стиле увернулся от выбежавшего на поле фаната

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Или все же стоило обнять?

Команда легенд «Барселоны» провела несколько матчей в Израиле, пробудив ностальгические чувства в сердцах кулес. Главной звездой экс-каталонцев был, конечно же, Роналдиньо, чьей технике не помешает даже возраст.

В закрывающем матче против легенд «Маккаби Хайфы», закончившемся разгромной победой «блауграны» (5:1), бразилец забил с пенальти. Но в сети завирусился момент, произошедший уже после игры.

Болельщик выскочил на поле, надеясь встретиться в экс-нападающим «Барсы». Однако Ронни был другого мнения, и он красиво качнул бегущего парня, которого сразу же скрутили стюарды. 

 

 

Техника все еще при нем ✨

 

3 комментария

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Глеб Орлов
Был бы мяч, еще бы в очко прокинул
+6
0
+6
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Константин Юрьевич
красвчик👍😅😅😅
+1
0
+1
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Bob Ganiev
10 охранников не могут его догнать, а волшебник одним движенем оставил чела в дураках
0
0
0
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