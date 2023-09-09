FC BARCELONA
Блог

Выдающийся месяц для 16-летнего таланта «Барсы». Забрал приз игроку месяца в Ла Лиге и побил рекорды в сборной

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Барселона Барселона
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Футбол Футбол

Ламин Ямаль провел выдающийся старт сезона. В августе 16-летний Ямаль сыграл за «Барселону» три матча, в двух из них вышел в старте и отдал три голевые передачи.

Ламина признали лучшим футболистом августа в Ла Лиге среди игроков до 23 лет. Ямаль опередил Нико Уильямса и Таке Кубо. Это новая номинация в Ла Лиге, которая присуждается молодым игрокам, показавшим отличные результаты в чемпионате в течение месяца.

В пятницу вечером Ламин вошел в историю, став самым молодым игроком, сыгравшим за сборную Испании в возрасте всего 16 лет, а также самым молодым автором гола.

Image

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Восходящая звезда мирового футбола - Ламин Ямаль!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Как там Фати?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zamzam
Хоть и за Барсу, но Беллингем явно лучший в первом месяце чемпионата и до 23 лет и вообще
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Игорь Климов
Восходящая звезда мирового футбола - Ламин Ямаль!
звучит как молитва , аминь ещё добавь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий