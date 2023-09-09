Ламин Ямаль провел выдающийся старт сезона. В августе 16-летний Ямаль сыграл за «Барселону» три матча, в двух из них вышел в старте и отдал три голевые передачи.

Ламина признали лучшим футболистом августа в Ла Лиге среди игроков до 23 лет. Ямаль опередил Нико Уильямса и Таке Кубо. Это новая номинация в Ла Лиге, которая присуждается молодым игрокам, показавшим отличные результаты в чемпионате в течение месяца.

В пятницу вечером Ламин вошел в историю, став самым молодым игроком, сыгравшим за сборную Испании в возрасте всего 16 лет, а также самым молодым автором гола.