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Появилось предположение, как может выглядеть форма «Барселоны» в следующем сезоне

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Известный коллекционер футболок Memorabilla рассказал, как может выглядеть домашняя форма «Барселоны» в сезоне 2024/25.

Предполагается, что футболка будет вертикально разделена на синюю и красную половины. Ожидается, что герб клуба и логотип Spotify будут золотыми.

Эта форма напомнила комплект на сезон 1999/2000.

Сейчас сложно подтвердить, действительно ли Nike выпустит именно такой комплект, но выглядит неплохо!

 

1 комментарий

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fcb812
Оч даже симпатично,главное что бы шорты были в тему
купил бы такую для коллекции
+3
0
+3
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