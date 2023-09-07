Появилось предположение, как может выглядеть форма «Барселоны» в следующем сезоне
Известный коллекционер футболок Memorabilla рассказал, как может выглядеть домашняя форма «Барселоны» в сезоне 2024/25.
Предполагается, что футболка будет вертикально разделена на синюю и красную половины. Ожидается, что герб клуба и логотип Spotify будут золотыми.
Эта форма напомнила комплект на сезон 1999/2000.
Сейчас сложно подтвердить, действительно ли Nike выпустит именно такой комплект, но выглядит неплохо!
купил бы такую для коллекции