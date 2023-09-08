FC BARCELONA
Блог

Журналисты подсчитали, сколько голов забил Ламин Ямаль, находясь в системе «Барселоны». Цифры впечатляют!

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Футбол Футбол

В прошлом сезоне на футбольном небосклоне зажглась звезда Ламина Ямаля. Она начала сиять еще ярче в новой кампании, когда юноша стал регулярно выходить в стартовом составе «Барселоны».

Более того, он получил свой первый вызов в сборную Испании. Сейчас 16-летний полузащитник в компании сторожил «красной фурии» готовится к матчу против сборной Грузии.

Ламин провел 5 матчей в основе «Барселоны», отметился двумя ассистами, а вот забить пока не успел. Зато в юношеских командах «блауграны» он делал это регулярно.

Журналисты издания Diario Sport подсчитали, сколько голов забил Ямаль, находясь в системе каталонцев. Полузащитник впервые сыграл за «Барсу» в 2014 году, когда ему было всего 7 лет. С тех пор он провел за разные команды «блауграны» 249 официальных матчей, в которых отличился 357 раз!

В среднем он забивал 1,4 мяча за игру. Взгляните на инфографику, которую подготовили журналисты Diario Sport:

Как мы видим, самым удачным для юноши стал сезон 2016/17, когда он забил 79 мячей. Тогда он играл в футбол 7 на 7: в таком формате Ламин провел 151 матч и забил 301 гол.

В апреле 2023 года полузащитник дебютировал за основу «Барселоны». Выйдя на поле в возрасте 15 лет и 290 дней, он стал самым молодым футболистом «блауграны» в истории Ла Лиги.

Этого парня ждет большое будущее, если он продолжит развиваться и работать на должном уровне.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жорницкий
СУПЕР - БУДУЩЕЕ БАРСЫ!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raul14
очередной Пати))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий