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Большие изменения. «Барса» утвердила все новые номера игроков – целых 10 изменений

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«Барселона» подтвердила номера игроков на сезон-2023/24. В этом сезоне в команде произошло 10 изменений, так как пришло и ушло немало футболистов. Девять игроков сохранили номера с прошлого сезона.

Номера без изменений:

Тер Стеген (1), Рональд Араухо (4), Педри (8), Левандовски (9), Кристенсен (15), Маркос Алонсо (17), Серджи Роберто (20), Френки де Йонг (21), Жюль Кунде (23).

Новые номера:

Канселу (2), Бальде (3), Иньиго Мартинес (5), Гави (6), Ферран Торрес (7), Рафинья (11), Иньяки Пенья (13), Ориоль Ромеу (18), Жоау Феликс (14), Гюндоган (22).

4 комментария

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Den Strel'cov
а кто под 10?
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Sadullo
10 номер для Виктор роке 🤙
+1
0
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SaH4r.
Ответ Den Strel'cov
а кто под 10?
берегут для Ямаля
0
0
0
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SaH4r.
Ответ Sadullo
10 номер для Виктор роке 🤙
Левандовски летом уйдёт, ему "девятка" идёт
0
0
0
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