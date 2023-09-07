«Барселона» подтвердила номера игроков на сезон-2023/24. В этом сезоне в команде произошло 10 изменений, так как пришло и ушло немало футболистов. Девять игроков сохранили номера с прошлого сезона.

Номера без изменений:

Тер Стеген (1), Рональд Араухо (4), Педри (8), Левандовски (9), Кристенсен (15), Маркос Алонсо (17), Серджи Роберто (20), Френки де Йонг (21), Жюль Кунде (23).

Новые номера:

Канселу (2), Бальде (3), Иньиго Мартинес (5), Гави (6), Ферран Торрес (7), Рафинья (11), Иньяки Пенья (13), Ориоль Ромеу (18), Жоау Феликс (14), Гюндоган (22).