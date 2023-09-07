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😭 «Это похоже на какого-то дешевого Камавингу». Фаны «Барсы» в шоке от лица Ямаля в eFootball – эта игра спонсирует каталонцев

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«Это не может быть наш Ламин».

Компания Konami (eFootball) наконец-то представила версию игры 2024 года, в которой появились интересные графические изображения звездных игроков.

Один из них – Ламин Ямаль, который совсем не похож на 16-летнего таланта из «Барселоны».

Болельщики «Барселоны» не верят:

«Золотой мальчик выглядит на 38 лет».

«Они заставили мальчика выглядеть старым. Скоро будет лучше».

«Это не Ямаль 😂»

«Вот черт! Что это? 😂»

«Я видел Ламина Ямаля, это не он!!! Это похоже на какого-то дешевого Камавингу 😭💯❤️💙».

8 комментариев

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Мурад Сабиев
Ламин Ямаль курящего человека
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Bigbadaboom
Причем здесь Камавинга? Каталонцы как всегда со своими комплексами, на Гави похож.
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Andrei
Ответ TravenS
Завидуешь, что приходится топов покупать за 100кк+, а не выращивать своих бесконечным потоком?
И много заиграло нормально из этого бесконечного потока? Пока только Педри более или менее. А Кама уже готовый игрок, способный закрыть 2-3 позиции и куплен за 40 млн.
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Канат Майданов
Это же Алаба с новой прической
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VictorVallecano
Больше похоже на некоего первобытного человека.
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Kaloyan Yalamov
Ответ Bigbadaboom
Причем здесь Камавинга? Каталонцы как всегда со своими комплексами, на Гави похож.
Кстати, на Камавингу и правда более похож этот образ )) Прическа другая, а лицо и правда похоже
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