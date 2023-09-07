8 комментариев

«Это не может быть наш Ламин».

Компания Konami (eFootball) наконец-то представила версию игры 2024 года, в которой появились интересные графические изображения звездных игроков.

Один из них – Ламин Ямаль, который совсем не похож на 16-летнего таланта из «Барселоны».

Болельщики «Барселоны» не верят:

«Золотой мальчик выглядит на 38 лет».

«Они заставили мальчика выглядеть старым. Скоро будет лучше».

«Это не Ямаль 😂»

«Вот черт! Что это? 😂»

«Я видел Ламина Ямаля, это не он!!! Это похоже на какого-то дешевого Камавингу 😭💯❤️💙».