8 комментариев

😭 «Это похоже на какого-то дешевого Камавингу». Фаны «Барсы» в шоке от лица Ямаля в eFootball – эта игра спонсирует каталонцев
«Это не может быть наш Ламин».
Компания Konami (eFootball) наконец-то представила версию игры 2024 года, в которой появились интересные графические изображения звездных игроков.
Один из них – Ламин Ямаль, который совсем не похож на 16-летнего таланта из «Барселоны».
Болельщики «Барселоны» не верят:
«Золотой мальчик выглядит на 38 лет».
«Они заставили мальчика выглядеть старым. Скоро будет лучше».
«Это не Ямаль 😂»
«Вот черт! Что это? 😂»
«Я видел Ламина Ямаля, это не он!!! Это похоже на какого-то дешевого Камавингу 😭💯❤️💙».
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