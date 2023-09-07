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«Это между ним и Месси»: фаны поддерживает игрока «Барсы», который бросит вызов Лео за «Золотой мяч»

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Мало кто был удивлен, увидев, что Лионель Месси попал в шорт-лист Золотого мяча.

Кто будет его главным соперником теперь, когда Криштиану Роналду не попал в список?

Большинство людей назвали бы звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, но фанат предполагает, что это будет игрок «Барсы», который присоединился к нам совсем недавно.

«Это будет между Месси и Гюндоганом… Хотя оба этого заслуживают».

Этим летом игрок сборной Германии присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента после того, как помог «Манчестер Сити» завоевать требл. Он также был назван футболистом года Германии в 2023 году.

 

2 комментария

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Nike of FW
Гюндоган отличный игрок, провел отличный сезон, но, ИМХО, даже не в топ 3 ....
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Rachid
Гюндоган - соперником Месси в шорт - листе - маловероятно, практически невозможно
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