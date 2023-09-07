Мало кто был удивлен, увидев, что Лионель Месси попал в шорт-лист Золотого мяча.

Кто будет его главным соперником теперь, когда Криштиану Роналду не попал в список?

Большинство людей назвали бы звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, но фанат предполагает, что это будет игрок «Барсы», который присоединился к нам совсем недавно.

«Это будет между Месси и Гюндоганом… Хотя оба этого заслуживают».

Этим летом игрок сборной Германии присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента после того, как помог «Манчестер Сити» завоевать требл. Он также был назван футболистом года Германии в 2023 году.