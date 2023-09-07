Френки де Йонг стал как никогда важен для «Барселоны» после ухода Серджи Бускетса. Нидердандец сыграл важную роль в беспроигрышной серии «Барселоны» в начале сезона и отметился одним голом в четырех матчах.

С начала сезона точность паса де Йонга достигла невероятных 93,7%. Ни один полузащитник в Ла Лиге не имеет более высокой точности паса.

Френки также превосходит соперников по количеству выносов мяча: с начала сезона он 94 раща выносил мяч из своей штрафной – больше, чем любой другой игрок лиги.

Наконец, Френки лидирует в Ла Лиге по количеству возвратов мяча – 36 возвратов с начала сезона.