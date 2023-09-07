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Де Йонг тащит «Барсу» после ухода Бускетса. Он лучший в лиге сразу по нескольким показателям

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Френки де Йонг стал как никогда важен для «Барселоны» после ухода Серджи Бускетса. Нидердандец сыграл важную роль в беспроигрышной серии «Барселоны» в начале сезона и отметился одним голом в четырех матчах.

С начала сезона точность паса де Йонга достигла невероятных 93,7%. Ни один полузащитник в Ла Лиге не имеет более высокой точности паса.

Френки также превосходит соперников по количеству выносов мяча: с начала сезона он 94 раща выносил мяч из своей штрафной – больше, чем любой другой игрок лиги.

Наконец, Френки лидирует в Ла Лиге по количеству возвратов мяча – 36 возвратов с начала сезона.

FC Barcelona Get To Work On Frenkie De Jong Contract Renewal: Reports

5 комментариев

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SaH4r.
очень рад, что его не продали
+7
0
+7
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Анатолий 89
Френки должен закончить свою карьеру в Барселоне...удачи ему без травм
+3
0
+3
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Серж Ск
Ответ Анатолий 89
Френки должен закончить свою карьеру в Барселоне...удачи ему без травм
э, погодите, парню только 26 лет, рано вы про заканчивать.
+2
0
+2
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Игорь Климов
Удачи Де Йонгу в этом деле!
0
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Rachid
Френки - новый контракт подпишет со снижением ЗП и тогда совсем станет бесценным для Барселоны))
0
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