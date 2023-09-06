Интересный выбор.

«Барселона» сыграла только четыре матча со старта Ла Лиги, а в сети уже появились эскизы выездной формы на следующий сезон.

Авторитетный журналист издания Sport Тони Хуанмарти поделился изображениями футболки, которую, предположительно, будут носить игроки «блауграны». Он выполнена в неожиданном черном цвете с сине-красными вставками по бокам и на вороте. Логотип Spotify тоже станет красным.

За свою историю каталонцы четырежды использовали черную форму как второй или третий комплект: в сезонах 11/12, 12/13, 13/14 и 20/21.

Что думаете об этом дизайне?