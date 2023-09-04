16 комментариев

«Барселона» запостила фото, на котором сравнила Кройффа и Феликса. Болельщики клуба в бешенстве
Официальный аккаунт «Барселоны» сегодня разместил коллаж, на котором к новой фотографии сидящего на мяче Жоау Феликса с помощью программы для редактирования изображения добавили легенду клуба Йохана Кройффа.
«Выглядит знакомо» − такая подпись была под постом. Скорее всего, автор имел в виду позу, которую выбрал и Кройфф, и Феликс. Однако болельщики «Барселоны» не поняли намеков и посчитали, что такое сравнение − оскорбление для Летучего голландца.
Вот самые популярные комментарии, которые фанаты оставили под постом:
💭 Пожалуйста, не оскорбляйте память великого Кройффа игроком, взятым в аренду;
💭 Нет, подобные сравнения − это перебор;
💭 Наше общество забыло, что такое стыд;
💭 Как бы мне не хотелось увидеть Жоау Феликса в футболке «Барселоны» на поле, но у вас есть время удалить этот ужасный пост;
💭 Какое неуважение к Кройффу! Прекратите такие сравнения. Лучше поставьте фото Месси во время его разминки перед финалом ЛЧ;
💭 Вот поэтому наша команда и не растет. Позорище!
Жоау Феликс перебрался в каталонский клуб в рамках арендного соглашения с «Атлетико». Португалец успел дебютировать за команду в игре против «Осасуны», выйдя на замену.
К чему этот высер?
что за ужас маркетологи натворили. Феликс крайним может оказаться для публики.