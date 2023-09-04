FC BARCELONA
Блог

«Барселона» запостила фото, на котором сравнила Кройффа и Феликса. Болельщики клуба в бешенстве

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Ла Лига Ла Лига
Жоау Феликс Жоау Феликс
Футбол Футбол

Официальный аккаунт «Барселоны» сегодня разместил коллаж, на котором к новой фотографии сидящего на мяче Жоау Феликса с помощью программы для редактирования изображения добавили легенду клуба Йохана Кройффа.

«Выглядит знакомо» − такая подпись была под постом. Скорее всего, автор имел в виду позу, которую выбрал и Кройфф, и Феликс. Однако болельщики «Барселоны» не поняли намеков и посчитали, что такое сравнение − оскорбление для Летучего голландца.

Вот самые популярные комментарии, которые фанаты оставили под постом:

💭 Пожалуйста, не оскорбляйте память великого Кройффа игроком, взятым в аренду;

💭 Нет, подобные сравнения − это перебор;

💭 Наше общество забыло, что такое стыд;

💭 Как бы мне не хотелось увидеть Жоау Феликса в футболке «Барселоны» на поле, но у вас есть время удалить этот ужасный пост;

💭 Какое неуважение к Кройффу! Прекратите такие сравнения. Лучше поставьте фото Месси во время его разминки перед финалом ЛЧ;

💭 Вот поэтому наша команда и не растет. Позорище!

Жоау Феликс перебрался в каталонский клуб в рамках арендного соглашения с «Атлетико». Португалец успел дебютировать за команду в игре против «Осасуны», выйдя на замену.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aseke
Горе маркетологи.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Tulenev
Ответ Sadullo
Комментарий скрыт
Он курил всю жизнь табак, да. Но наркоманом не был.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ ThePro100Kail
"Ни одного матча не провёл" - дебютировал в крайнем матче против Осасуны.
Всё-таки в последнем.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Dovgo
учитывая то, что на фото Кройф-тренер, выглядит скорее забавно, чем оскорбительно. но вероятно для фанатов это что-то глубоко личное и "святыни" лучше не трогать, чтобы не огрести
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ThePro100Kail
"Ни одного матча не провёл" - дебютировал в крайнем матче против Осасуны.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
Ответ Sadullo
Комментарий скрыт
Кройфф, будучи тренером, выкуривал до двух пачек сигарет за матч, но это и всё... если это попытка оскорбить его память, то она неудачная, ибо для этого необходимо для начала сравняться с ним хоть в чём- то.
К чему этот высер?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimonty
Ответ Sadullo
Комментарий скрыт
Ну и что?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimonty
SMM Барсы обложались знатно. На аутсорсе взяли кого то что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Отличный атмосферный коллаж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R
как раз читаю автобиографию Великого Кройфа.
что за ужас маркетологи натворили. Феликс крайним может оказаться для публики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Amelina_ Landau
Елы-палы, как можно сравнивать с великим голландцем - типа, которого возвели в ранг "звёзд" по сумме трансфера? ) Это был развод, как и в случае с Мудриком и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
SMMщики из Спартака и Зенита перебрались в Барселону?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yuriy Chistyakov
Ответ Sadullo
Комментарий скрыт
Ооо, Йооохан Паааалыч!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий