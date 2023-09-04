16 комментариев

Официальный аккаунт «Барселоны» сегодня разместил коллаж, на котором к новой фотографии сидящего на мяче Жоау Феликса с помощью программы для редактирования изображения добавили легенду клуба Йохана Кройффа.

«Выглядит знакомо» − такая подпись была под постом. Скорее всего, автор имел в виду позу, которую выбрал и Кройфф, и Феликс. Однако болельщики «Барселоны» не поняли намеков и посчитали, что такое сравнение − оскорбление для Летучего голландца.

Вот самые популярные комментарии, которые фанаты оставили под постом:

💭 Пожалуйста, не оскорбляйте память великого Кройффа игроком, взятым в аренду;

💭 Нет, подобные сравнения − это перебор;

💭 Наше общество забыло, что такое стыд;

💭 Как бы мне не хотелось увидеть Жоау Феликса в футболке «Барселоны» на поле, но у вас есть время удалить этот ужасный пост;

💭 Какое неуважение к Кройффу! Прекратите такие сравнения. Лучше поставьте фото Месси во время его разминки перед финалом ЛЧ;

💭 Вот поэтому наша команда и не растет. Позорище!

Жоау Феликс перебрался в каталонский клуб в рамках арендного соглашения с «Атлетико». Португалец успел дебютировать за команду в игре против «Осасуны», выйдя на замену.