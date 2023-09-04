18 комментариев

Знакомьтесь, Миш Дезри Миннис.

Девушка родилась 14 ноября 2001 года, ее рост всего 1 метр 56 сантиметров, что не мешает ей успешно выступать за южноафриканский «Мамелоди Сандаунс» и сборную Южной Африки.

Сходство, как говорится, налицо. Слухи о родстве подкрепляются и тем, что в 2001 году Роналдиньо посещал Южную Африку со спецвизитом.

Официально у Роналдиньо только один ребенок - сын Жуан, его назвали в честь скончавшегося отца Роналдиньо. Сын родился от танцовщицы клуба «Доминган де Фаустан» Жанайны Наттиэнелле Вианы Мендес.