FC BARCELONA
Блог

«Кого она мне напоминает?» Сила интернета - в Южной Африке, возможно, нашли «внебрачную дочь» Роналдиньо

ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Роналдиньо Роналдиньо
Милан Милан
Футбол Футбол

Знакомьтесь, Миш Дезри Миннис.

Девушка родилась 14 ноября 2001 года, ее рост всего 1 метр 56 сантиметров, что не мешает ей успешно выступать за южноафриканский «Мамелоди Сандаунс» и сборную Южной Африки.

Сходство, как говорится, налицо. Слухи о родстве подкрепляются и тем, что в 2001 году Роналдиньо посещал Южную Африку со спецвизитом.

Официально у Роналдиньо только один ребенок - сын Жуан, его назвали в честь скончавшегося отца Роналдиньо. Сын родился от танцовщицы клуба «Доминган де Фаустан» Жанайны Наттиэнелле Вианы Мендес.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
K. Eropegov
Ответ Безымянный болельщик
Анализ ДНК тут не нужен. Сходство поразительное. Как выразился автор поста, оно «на лицо».
Совсем чужие люди порой бывают такими двойниками, что ахнешь.
Но вы правы, что анализ ДНК нам с вами не нужен. Потому что не наше это дело.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
"налицо", блин
на лицо кое-что другое бывает
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безымянный болельщик
Анализ ДНК тут не нужен. Сходство поразительное. Как выразился автор поста, оно «на лицо».
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.G
не надо никакого ДНК, попросите у нее сделать эластико, если сможет - дочь.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaldFraud
Видел недавно. Думал, что это сын) Там еще писали, что Роналдиньо говорил, что ездил туда, чтобы "повеселиться".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леха Нету
я думал это Ронни в молодости
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
без водки и Малахова не разберешься
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Рзянин
Я к доктору прихожу и он мне, вот смотри, тут тоже у человека рука, вы братья. Аналитика класс!)) А можно было побольше инфы накопать достоверной или как говорится "иии так сойдёт"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ K. Eropegov
Совсем чужие люди порой бывают такими двойниками, что ахнешь. Но вы правы, что анализ ДНК нам с вами не нужен. Потому что не наше это дело.
Во. Мне постоянно говорят,что я похож на чьего-то друга,внука,знакомого,прям вообще копия внешне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniil Platonov
Тот случай, когда есть сомнения, кто отец — Роналдиньо или Макаревич
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Urmatbek Abzhalov
Ответ Гекдениз Кардениз
без водки и Малахова не разберешься
это девочка и сама на Малахова смахивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ответ PolarBear
Всех , кто кушает мацу, узнаю я по лицу
🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaldFraud
Ответ BaldFraud
Видел недавно. Думал, что это сын) Там еще писали, что Роналдиньо говорил, что ездил туда, чтобы "повеселиться".
А где-то пишут, что он первый раз был там в 2004 году только.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Срочно в Барсу её, пока не забухала)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasha0403
вылитая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NomerSports
Срочно на первый канал нужно , там быстро разберутся кто кому алименты должен .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PolarBear
Всех , кто кушает мацу, узнаю я по лицу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий