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4 худших игрока «Барсы» на данный момент

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Вот игроки «Барсы», которые не впечатляют с начала сезона.

Серджи Роберто

31-летний футболист, сыгравший последние два матча на позиции правого защитника, не проявил себя ни в обороне, ни в нападении (даже Маркос Алонсо был более полезен в матче с «Вильярреалом»).

Он наверняка скоро уступит место в стартовом составе Жоау Канселу.

Роберт Левандовски

Два гола в четырех матчах – это не так уж и плохо, но как минимум четыре он уже должен был забить – если принять во внимание модель xG [ожидаемых голов].

Алехандро Бальде

Защита – не самая сильная сторона Бальде, но в последних двух играх он был слишком склонен к ошибкам.

19-летнего футболиста несколько раз легко лишили владения мячом возле штрафной «Барсы», его ошибки едва не привели к голам соперника.

Рафинья

Да, дисквалификация на две игры, возможно, сказалась на форме бразильца, но мы ожидаем от форварда гораздо большего.

В матче с «Осасуной» 26-летний игрок вышел на поле в конце второго тайма и имел несколько шансов отличиться, но ему это не удалось.

В этом коротком камео он выглядел хуже, чем Ламин Ямал (который тоже не показал хорошей игры). Мы ожидаем, что подросток сохранит свое место в стартовом составе после международного перерыва.

 

10 комментариев

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Bob Ganiev
1. Роберто
2. Алонсо.

больше из числа плохих игроков никого нет.
+12
-1
+11
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ljolik888
Роберто номер один в этом списке . С другой стороны от него и не ждали чего-то фантастического . Лева не в своей тарелке - не привык он бегать по всему полю в нападении .Бальде сник , так как в прошлом сезоне чувствовал что Альба в любой момент его заменит . Рафинья - по одному матчу делать выводы не стоит ( 10 минут в расчёт не берём)
+8
-2
+6
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Avazbek Rasulov
Серджи Роберто-на переводе означает пас назад!
И никогда он не был хорошим игроком. Хави первым следовало избавиться именно от дружбана своего.
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Антон Волков
А где Гави? Или пока действует ореол "избранности и таланта"? Одна из причин ужасной игры Барселоны. Нет, это конечно прекрасно, что на позиции атакующего инсайда(вингера) играет такой себе моторчик. Только вот он не обостряет нормально и лишь мешает, закрывая зоны для голандца и турка, не врывается в зоны и вообще приносить минимум пользы в атаке. Эдакий опорник, играющий от нужды в атаке. Игра преобразится, когда будет два нормальных фланга, нормальный Роберт, и творящие под ним Гюндоган и Френки. Большой вопрос, когда уже Хави пересстанет ссать, и начнет играть в атаке. По факту - пять защитиков, опорник, и Гави. И 3 человека могущих что-то сообразить.
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Маратбек Абакиров
Ответ Achilles 21
ромеу
Ромеу за 4 ляма из которых 500к сам доплатил что бы оказаться в Барсе, может и не такое себе позволить)) а если серьезно, он справляется со своей задачей! ноль должно бытть к нему претензии.
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& Co1366
Бальде & Рафа? Я не согласен.
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Гульнара Айманбетова
Однозначно Сержио
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Павел Свириденко
1. Роберто
2. Левандовски
3. Ромеу

Я не поклонник Рафиньи (скорее Хейтер) но как его сюда включили, если он не играл?
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Achilles 21
Ответ Bob Ganiev
1. Роберто 2. Алонсо. больше из числа плохих игроков никого нет.
ромеу
+3
-3
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Маратбек Абакиров
Ответ Avazbek Rasulov
Серджи Роберто-на переводе означает пас назад! И никогда он не был хорошим игроком. Хави первым следовало избавиться именно от дружбана своего.
Роберто игрок полузащиты! ты просто вспомни все эль-классико с его участием. никогда не проваливал когда его выпускали в полузащиту. я хз почему его пихают на правый фланг защиты.
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