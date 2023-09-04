10 комментариев

Вот игроки «Барсы», которые не впечатляют с начала сезона.

Серджи Роберто

31-летний футболист, сыгравший последние два матча на позиции правого защитника, не проявил себя ни в обороне, ни в нападении (даже Маркос Алонсо был более полезен в матче с «Вильярреалом»).

Он наверняка скоро уступит место в стартовом составе Жоау Канселу.

Роберт Левандовски

Два гола в четырех матчах – это не так уж и плохо, но как минимум четыре он уже должен был забить – если принять во внимание модель xG [ожидаемых голов].

Алехандро Бальде

Защита – не самая сильная сторона Бальде, но в последних двух играх он был слишком склонен к ошибкам.

19-летнего футболиста несколько раз легко лишили владения мячом возле штрафной «Барсы», его ошибки едва не привели к голам соперника.

Рафинья

Да, дисквалификация на две игры, возможно, сказалась на форме бразильца, но мы ожидаем от форварда гораздо большего.

В матче с «Осасуной» 26-летний игрок вышел на поле в конце второго тайма и имел несколько шансов отличиться, но ему это не удалось.

В этом коротком камео он выглядел хуже, чем Ламин Ямал (который тоже не показал хорошей игры). Мы ожидаем, что подросток сохранит свое место в стартовом составе после международного перерыва.