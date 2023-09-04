Жюль Кунде воссоединился с Усманом Дембеле в лагере сборной Франции.

«Как ты?» — спросил Кунде.

Дембеле: «Хорошо, прошло много времени».

Кунде: «Да, прошло много времени».

В этом месяце Франция сыграет две игры – против Ирландии в квалификации Евро и против Германии (передавайте привет Тер Штегену и Гюндогану !) в товарищеском матче. Ожидается, что оба игрока сыграют вместе на правом фланге впервые со времен «Барсы».

Этим летом Дембеле покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен» за 50 миллионов евро. Он еще не забил ни одного гола за свой новый клуб.