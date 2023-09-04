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«Да, прошло много времени»: Кунде и Дембеле забавно встретили друг друга в сборной Франции

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Жюль Кунде воссоединился с Усманом Дембеле в лагере сборной Франции.

«Как ты?» — спросил Кунде.

Дембеле: «Хорошо, прошло много времени».

Кунде: «Да, прошло много времени». 

В этом месяце Франция сыграет две игры – против Ирландии в квалификации Евро и против Германии (передавайте привет Тер Штегену и Гюндогану !) в товарищеском матче. Ожидается, что оба игрока сыграют вместе на правом фланге впервые со времен «Барсы».

Этим летом Дембеле покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен» за 50 миллионов евро. Он еще не забил ни одного гола за свой новый клуб.

 

4 комментария

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Pirnepes Orazgeldiyew
Ответ ljolik888
А как там дела у Дембеле в ПСЖ . Не слежу за ними - просто так интересно ?
igraet sam po sebe
+2
0
+2
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ljolik888
А как там дела у Дембеле в ПСЖ . Не слежу за ними - просто так интересно ?
+1
0
+1
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Никита Смолов
Ответ ljolik888
А как там дела у Дембеле в ПСЖ . Не слежу за ними - просто так интересно ?
Еще не сломался, уже хорошо 😂
+1
0
+1
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Бронислав Каминский
Ответ ljolik888
А как там дела у Дембеле в ПСЖ . Не слежу за ними - просто так интересно ?
0+0)))
0
0
0
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