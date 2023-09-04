15 комментариев

Гави после победы над «Осасуной» неожиданно вспомнил период в команде с Роналдом Куманом.

«Мне кажется, что если бы мы сыграли этот матч два года назад, мы бы проиграли», — сказал Гави DAZN после того, как «Барса» обыграла «Осасуну» со счетом 2:1 в Ла Лиге.

Скорее всего, 19-летний футболист подчеркнул прогресс, достигнутый командой Хави с 2021 года.

«Барселона» выиграла игру в «Эль-Садаре», хотя и была не сильно лучше соперника. Роберт Левандовски забил победный гол с пенальти.