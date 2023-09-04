FC BARCELONA
Блог

«Два года назад мы бы проиграли этот матч»: Гави вспомнил Кумана, говоря о матче с «Осасуной»

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Гави после победы над «Осасуной» неожиданно вспомнил период в команде с Роналдом Куманом.

«Мне кажется, что если бы мы сыграли этот матч два года назад, мы бы проиграли», — сказал Гави DAZN после того, как «Барса» обыграла «Осасуну» со счетом 2:1 в Ла Лиге.

Скорее всего, 19-летний футболист подчеркнул прогресс, достигнутый командой Хави с 2021 года. 

«Барселона» выиграла игру в «Эль-Садаре», хотя и была не сильно лучше соперника. Роберт Левандовски забил победный гол с пенальти.

 

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ Avazbek Rasulov
Нехорошо ведёт себя пацан. Ему до кумана расстояние до луны. Тебя не было на свете когда куман был легендой кумиром миллионов и неизвестно до куда ты дойдёшь.
Ты путаешь Кумана-игрока и Кумана-тренера, это разные роли одного человека. Первый легенда Барселоны, но второй так себе оказался
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Шакин
Ответ Avazbek Rasulov
Нехорошо ведёт себя пацан. Ему до кумана расстояние до луны. Тебя не было на свете когда куман был легендой кумиром миллионов и неизвестно до куда ты дойдёшь.
А где он оспаривает достижения/критикует Кумана?
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
... 17 сентября 2011 года Осасуна была раздавлена со счётом 8:0, вот на что нужно держать ориентир, а не предполагать, что могли бы и проиграть...
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Голубев
Честно признаться, результат гораздо лучше, чем показанная командой игра
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маратбек Абакиров
Ответ бенедикт
... 17 сентября 2011 года Осасуна была раздавлена со счётом 8:0, вот на что нужно держать ориентир, а не предполагать, что могли бы и проиграть...
как это отменяет тот факт, что команда прогрессирует и становится лучше?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdida Orayew
Ответ Avazbek Rasulov
Нехорошо ведёт себя пацан. Ему до кумана расстояние до луны. Тебя не было на свете когда куман был легендой кумиром миллионов и неизвестно до куда ты дойдёшь.
он же не говорит что проиграли бы если играл Куман. он подчёркивает что команда стала сплоченнее и атакующее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэд Уайт
Ответ бенедикт
... 17 сентября 2011 года Осасуна была раздавлена со счётом 8:0, вот на что нужно держать ориентир, а не предполагать, что могли бы и проиграть...
ну щас бы сравнивать с лучшей командой в истории
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TJ tigra
Тоже мне открытие. При кумане караул был.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ breeze1989
Да, честно говоря, разницу делает Тер Штеген. Тогда он был лысый и больной, сейчас здоровый и волосатый. Спасает как не в себя второй сезон. Даже тут могли 2:0 лететь минуте к 20ой
Непонятно где ты там 2:0 к середине 1 тайма увидел, если осасуна за всю игру на 0.8 xg наиграла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
Ответ Рэд Уайт
ну щас бы сравнивать с лучшей командой в истории
именно так!
а с худшими нет смысла сравнивать, нужно стремиться вперёд...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий