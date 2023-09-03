FC BARCELONA
Блог

Сложно сдержать эмоции, когда сбывается мечта. Жоау Феликс прослезился на презентации в «Барсе» 💙❤️

Барселона Барселона
Жоау Феликс Жоау Феликс
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Он ждал этого так долго.

В июле Жоау Феликс открыто выразил желание присоединиться к «Барселоне» и признался, что это всегда было его мечтой.

Португалец, лелея надежду, что каталонский клуб придет за ним, стал ждать. Эти два месяца дались ему очень нелегко: фанаты освистывали его при каждом удобном случае, а «Атлетико», естественно, не позволил ему играть. В итоге практически все лето Жоау провел как-то так:

Но в последние часы дня летнего окна «Барселона», разобравшись со всеми препятствиями, смогла подписать Жоау на правах аренды. Чтобы этот трансфер состоялся, нападающий пошел на большие жертвы. Португалец переподписал контракт с «Атлетико» и серьезно сократил свою зарплату (разброс цифр впечатляет: то ли на 50%, то ли до 400 000 за сезон в «блаугране»). В Мадриде он зарабатывал €14 млн в год.

В итоге, несмотря на все трудности, мечта Феликса стала реальностью — в субботу состоялась его презентация в роли игрока «Барсы». Жоау отлично справился с официальной частью, но в конце он все же не смог сдержать эмоций и прослезился.

Теперь Феликсу предстоит доказать Хави, что он может стать важным игроком для каталонской команды.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Дустов
Надеюсь заиграет за Барсу
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Надеюсь всё получится, очевидно желание у парня есть играть за Барселону
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexlagodny
Wow
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Удачи 🍀 Жоау,все карты у тебя в руках дерзай,твори ✊🏼 забивай.
Барса 💙❤️ это лучшее место для тебя прямо сейчас !
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маратбек Абакиров
Ответ Дмитрий Рабко
Надеюсь, из него вырастет новый Фигу.
не надо нам нового Фгу одного хватило! лучше пусть будет новый Жоао Феликс лучшей версией себя!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Ответ Вячеслав Новиков
Надеюсь всё получится, очевидно желание у парня есть играть за Барселону
Желание есть , характера нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Надеюсь, из него вырастет новый Фигу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MJ Me
Интересно что с ним делали в Атлетико что он был готов перейти в любой клуб (ранние интервью) лишь бы не оставаться в Атлетико.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Ответ Виктор Войнов
Желание есть , характера нет
Посмотрим есть такое чувство, что это его команда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Ответ Вячеслав Новиков
Посмотрим есть такое чувство, что это его команда
Дай бог , но вряд ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нормальный
Ответ Дмитрий Рабко
Надеюсь, из него вырастет новый Фигу.
И потом перейдет в Реал, ха ха ха🤠
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Шишов
Ответ MJ Me
Интересно что с ним делали в Атлетико что он был готов перейти в любой клуб (ранние интервью) лишь бы не оставаться в Атлетико.
Тренировали, как взрослого мужчину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий