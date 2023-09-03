16 комментариев

Он ждал этого так долго.

В июле Жоау Феликс открыто выразил желание присоединиться к «Барселоне» и признался, что это всегда было его мечтой.

Португалец, лелея надежду, что каталонский клуб придет за ним, стал ждать. Эти два месяца дались ему очень нелегко: фанаты освистывали его при каждом удобном случае, а «Атлетико», естественно, не позволил ему играть. В итоге практически все лето Жоау провел как-то так:

Но в последние часы дня летнего окна «Барселона», разобравшись со всеми препятствиями, смогла подписать Жоау на правах аренды. Чтобы этот трансфер состоялся, нападающий пошел на большие жертвы. Португалец переподписал контракт с «Атлетико» и серьезно сократил свою зарплату (разброс цифр впечатляет: то ли на 50%, то ли до 400 000 за сезон в «блаугране»). В Мадриде он зарабатывал €14 млн в год.

В итоге, несмотря на все трудности, мечта Феликса стала реальностью — в субботу состоялась его презентация в роли игрока «Барсы». Жоау отлично справился с официальной частью, но в конце он все же не смог сдержать эмоций и прослезился.

Теперь Феликсу предстоит доказать Хави, что он может стать важным игроком для каталонской команды.