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Ламин Ямаль вот-вот дебютирует в сборной Испании, а в сети всплыло его новое архивное фото - за руку с капитаном «Реала» 😳😳😳

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Дело было в 2015 году.

Знаменитый кадр, на котором запечатлены Ямаль с Месси и Суаресом вы наверняка видели.

А вот еще одно архивное фото - на нем 8-летний Ямаль за руку с Серхио Рамосом стоит в подтрибунном помещении перед класико 2015 года.

Полузащитник «Барселоны» отметился в матче 3-го тура Ла Лиги (4:3) голевой передачей на Гави и был признан лучшим игроком матча.

Отдав голевой пас в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.

Он побил рекорд Фати, который в сентябре 2019-го отдал голевую передачу в матче с «Валенсией» в возрасте 16 лет 318 дней.

9 комментариев

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Артем Гладских
парень красавчик, молодой, и скоро дебетирует в сборной! Рад за него, талант!
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predMBAPPE
И как связано его дебют за сборную и держать за руку Серёгу?
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-2
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Нефанатик
Новый Месси или второй Фати?
+2
0
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Чистый лист
Ответ predMBAPPE
И как связано его дебют за сборную и держать за руку Серёгу?
Жоау Канселу вот-вот перейдёт в Барселону, а в сети всплыло фото Ямала, где он держит за руку капитана Реала.
+3
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бенедикт
Ответ Нефанатик
Новый Месси или второй Фати?
это вопрос вопросов... хорошо бы, если первый вариант
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Barca-TM
Месси и Рамос играли в одном команде и что теперь делать...
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бенедикт
... так может случиться, что скоро и Рамос станет гордиться этим фото :)
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Highlander05
цыплят по осени считают... посмотрим, главное чтобы в Фати не превратился в сборной, а в Барсе пусть превращается))
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Артем Гладских
Ответ Нефанатик
Новый Месси или второй Фати?
новый роналду)
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