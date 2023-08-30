9 комментариев

Дело было в 2015 году.

Знаменитый кадр, на котором запечатлены Ямаль с Месси и Суаресом вы наверняка видели.

А вот еще одно архивное фото - на нем 8-летний Ямаль за руку с Серхио Рамосом стоит в подтрибунном помещении перед класико 2015 года.

Полузащитник «Барселоны» отметился в матче 3-го тура Ла Лиги (4:3) голевой передачей на Гави и был признан лучшим игроком матча.

Отдав голевой пас в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.

Он побил рекорд Фати, который в сентябре 2019-го отдал голевую передачу в матче с «Валенсией» в возрасте 16 лет 318 дней.